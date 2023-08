“Una explosión controlada”. La frase del exministro Alejandro Gaviria, en cauteloso respaldo al entonces candidato Gustavo Petro, se convirtió en una irónica banderilla con que etiquetar los frecuentes traspiés del Gobierno.

Para describir lo que está pasando en el sector de la salud, sin embargo, hace falta modificar la fórmula. Pues no es exactamente una explosión lo que se viene para el sector; no se vislumbra que las cosas vayan a saltar por los aires hechas añicos. De seguir como va, es más bien una implosión lo que le espera: un colapso de la estructura bajo su propio peso.

Y no parece que eso vaya a ocurrir de manera controlada u organizada, aunque sí de manera deseada y deliberada.

En lugar de una explosión controlada, entonces, una implosión calculada.

En carta al ministro de Salud, el 27 de julio, tres de las EPS más grandes, Sura, Sanitas y Compensar, reconocidas por estar entre las mejor manejadas del país, advirtieron de una crisis financiera que podría afectar sus operaciones después de septiembre. Una parálisis súbita de estas empresas obligaría al Estado a organizar a las carreras el traslado de 13 millones de afiliados, desatando un caos en el sector.

Los problemas financieros de la salud en Colombia no nacen con esta administración. Vienen de mucho atrás. Un asunto de particular incidencia es el valor de la unidad de pago por capitación (UPC), que es el monto anual que el Estado les reconoce a las EPS por afiliado y que no ha sido actualizado debidamente.

Pero, en lugar de enfocarse en resolver esas situaciones, así como otras que no son de índole financiera, el Gobierno se ha enfrascado en una reforma adanista y estatizante, que eliminaría las EPS tal y como existen hoy. Esto a pesar de que, según las encuestas, entre el 70 y el 80 % del pueblo colombiano rechaza acabar con las EPS. De hecho, la reforma es tan impopular que desató la ruptura de la coalición de gobierno y la consiguiente crisis ministerial.

La carta de las EPS recordó la funesta expresión de la exministra de Salud Carolina Corcho: “Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio”. Recortarles recursos a las promotoras de salud ciertamente provocaría la anhelada y pedagógica crisis.

No menos macabramente profética fue una entrevista del Presidente con la revista Cambio en marzo, en la que afirmó que, sin modificaciones, el sistema fracasaría. “Eso es un dominó”, dijo. Si una EPS se quiebra, “sus afiliados tienen que pasar a las que quedan... y esas se caen. No es sino esperar”. Lo dijo como si fuera un argumento contundente a favor de una reforma maximalista. Pero en realidad estaba diciendo una obviedad.

Las instituciones son como las obras de infraestructura –como el puente de Los Grillos, que colapsó hace unos días–: sin ajustes y mejoras constantes, es decir, sin mantenimiento, dejan de funcionar. La sociedad cambia, la tecnología avanza, la demografía evoluciona: por estas y otras razones las instituciones también deben progresar. En el caso de la salud, por ejemplo, la UPC necesita ser actualizada conforme cambian las drogas y los tratamientos, la composición de la población y la incidencia de distintas enfermedades. Además de avanzar en cubrimiento y calidad, es imperativo que el sistema sea permanentemente ajustado, o tarde o temprano comenzará a fallar.

Pero hacer mejoras, en vez de empezar de cero, sería conceder que el modelo es mejorable; es decir, que tiene algunas cosas buenas, y no es, como piensa el Gobierno, un demonio salido de la oscura noche neoliberal.

El pueblo, sin embargo, ¡necio de toda necedad!, se resiste a pensar lo mismo. ¿Cómo persuadirlo?

Quizá estresando al sistema, hasta que se quiebre, se logre convencerlo.

