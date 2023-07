Una frase desafortunada

Como consecuencia de uno de sus arrebatos verbales, el presidente Petro atrajo un alud de críticas a uno de sus proyectos bandera, Jóvenes en Paz. Le pareció buena idea al mandatario decir: “Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar”, como si se tratara de una transacción. En un país tristemente acostumbrado al delito de la extorsión, la frase sonó demasiado como un chantaje.

Intentemos rescatar al Presidente de su propia ocurrencia. La idea de subsidiar a muchachos vulnerables no es nueva. En Colombia existe Jóvenes en Acción, programa que promueve el acceso al Sena o a la educación superior. Y Petro ya ensayó Jóvenes en Paz cuando fue alcalde de Bogotá. Con esa desafortunada expresión, “pagar por no matar”, que tanto molestó a la gente, el Presidente se refería pintorescamente a un programa de transferencias condicionadas.

Pero, como siempre, Belcebú habita en la letra menuda. ¿Cuál será el criterio para escoger a los beneficiarios? El Plan Nacional de Desarrollo habla de “jóvenes vinculados a dinámicas de criminalidad”. No sería la primera vez que en Colombia les demos un estipendio a exintegrantes de grupos armados o bandas delincuenciales. Pero es indispensable contar con un sistema de verificación que garantice la desvinculación de los jóvenes de esas “dinámicas de criminalidad” antes de otorgar cualquier subsidio. De lo contrario, nos arriesgamos a que el programa no consiga su propósito o, peor, que incentive el crecimiento de los grupos criminales a fin de ordeñar al Estado.

Este no es un escenario inventado.

Durante la negociación con las Farc, se ofrecieron beneficios por la sustitución de cultivos de coca y, como hubiera podido prever cualquiera que conociera someramente el comportamiento humano, esto disparó la siembra de la mata, claro, para poder exigir más beneficios.

Existe asimismo el riesgo de que el programa se politice y sus beneficiarios se conviertan en una clientela del Gobierno. Esta amenaza, sin embargo, existe en cualquier proyecto de este tipo, y a mi juicio no basta para oponerse a él. Si así fuera, habría que rechazar todo programa de subsidios, pues todos encierran el mismo problema. Es lógico que la gente defienda a los políticos que la benefician.

Otro dilema es de índole moral. ¿Es justo subsidiar a miembros de grupos delincuenciales cuando hay tantos jóvenes, igual de pobres, igual de vulnerables, que también necesitan ayuda para salir adelante, pero no escogieron un camino criminal? La respuesta es sencilla: no, no es justo.

Pero el mundo real no es un cuaderno de filosofía moral. La política a menudo requiere el coraje de tomar decisiones moralmente imperfectas. Sobre todo porque no hacer nada tampoco soluciona las cosas. Jóvenes en Paz podría ser parte de la zanahoria social que, combinada con el garrote policivo, es el camino para reducir el crimen en Colombia.

En síntesis, ninguna de estas objeciones es definitiva. Pero cada una señala un riesgo que el Gobierno debe convencernos de que será capaz de mitigar. Para eso falta mucho detalle sobre cómo se implementará el programa, cómo se financiará y, sobre todo, cómo se verificará su cumplimiento –ojalá en compañía de la oposición–. Hasta ahora la información ha sido nebulosa.

Hay que tener cuidado, en particular, con los incentivos perversos. El caso del crecimiento de la coca tuvo consecuencias trágicas: podría afirmarse que muchas masacres y asesinatos de los últimos años proceden de allí. Si ocurriera algo similar con este nuevo programa, podría ser aún peor. Además de no reducir la violencia y no rescatar a los jóvenes de la trampa de la delincuencia, les enseñaría a quienes no hacen parte de las “dinámicas de criminalidad” que les iría mejor si sí.

THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net

(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO aquí)