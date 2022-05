¿Un giro en la trama?

Armar una campaña, como la de Gustavo Petro, alrededor de una noción tan difusa como la del ‘cambio’ tiene un riesgo: que las barreras de entrada a la competencia son bajas. Cualquiera ajeno al establecimiento político, en principio, puede decir que encarna el ‘cambio’. En Chile, el ingeniero Franco Parisi, que vive en Alabama y nunca hizo campaña en su país (al que no podía ir por una demanda alimentaria), alcanzó el tercer lugar en la primera ronda de las presidenciales a punta de venderse por internet como la opción ‘antipolítica’.

Algo parecido pasa en Colombia con otro ingeniero, el santandereano Rodolfo Hernández, quien despegó del pelotón de coleros y le disputa el segundo puesto a Federico Gutiérrez el próximo domingo. Al menos eso dicen las últimas encuestas. En la de CNC/’Semana’, Hernández y Gutiérrez están en empate técnico. En la de Invamer, Gutiérrez está más arriba, pero en ambas la tendencia ascendente de Hernández es notoria.



Es imposible saber si alcanzará a colarse en la segunda vuelta o le faltarán cinco centavos para el peso, como a Sergio Fajardo en 2018. Lo que sí puede afirmarse es que Hernández es un problema para el Pacto Histórico. Otra de las encuestas de esta semana, la de T&SE, señala que los votantes de Gutiérrez y Fajardo no tienen inconvenientes en votar por Hernández en el balotaje, si toca. En otras palabras, si el ingeniero es el rival de Petro en la segunda vuelta, absorbería la gran mayoría de los votos de los candidatos eliminados, más que si el rival fuera Fico.



Para atacarlo, el petrismo tendría que buscar una nueva estrategia de campaña, distinta a la actual de tildar a sus adversarios de ‘tibios’, ‘criminales’, ‘uribistas’ o ‘continuistas’. Ninguno de esos calificativos les funcionaría contra Hernández. Ellos ya lo saben. Apenas se conocieron las encuestas, me llamó la atención oír a la congresista del Pacto Histórico María José Pizarro decir en Caracol, con impecable ‘tibieza’ tecnocrática, que ‘el cambio’ debe ser “materializable” y “responsable”, que las propuestas de Hernández “no se pueden realizar”, que serían un “salto al vacío”, etc. Es decir, las mismas cosas que le critican a Petro sus adversarios. La remontada del ingeniero puso a los petristas a pensar como antipetristas.



La razón es que, así como hay gente que dice “cualquiera menos Petro”, en la otra orilla hay gente que, más que un gobierno de Petro puntualmente, lo que realmente quiere, en el fondo, es a “cualquiera menos al establecimiento”: el famoso ‘cambio’. Y Hernández logra chulear ambas casillas: la de quienes no quieren a Petro y la de quienes quieren un cambio a toda costa.



Tampoco le conviene mucho a Fico el ascenso del ingeniero, así le reste votos al Pacto Histórico. Para tener alguna posibilidad de derrotar a Petro en junio, tanto Gutiérrez como Hernández necesitan un golpe de opinión el 29 de mayo, que les imparta un impulso a sus campañas. El viento de cola para Gutiérrez sería acercarse al 30 por ciento en la primera vuelta: difícil si Hernández sigue subiendo. Hernández no necesita tanto: con ganarle a Fico y ser el palo de la jornada bastaría para que se valorice súbitamente su candidatura.



Pero si el ingeniero de verdad quiere ser una opción de poder, tiene que fortalecer su propuesta. Hasta ahora ha hecho una campaña simplona: su discurso consiste en repetir que el problema de Colombia es la “robadera” y que, solucionado eso, lo demás fluirá con facilidad. La realidad es mucho más compleja.



Ese mensaje simplista, sin embargo, parece ser lo que la gente quiere oír. Eso explica, en parte, que la propuesta ‘compleja’ (en términos relativos) del centro no cuajara. Y lo más grave: nos abocaría, posiblemente, a tener que elegir entre dos populismos el 19 de junio.



THIERRY WAYS

