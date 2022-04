Sin que jamás hubiera cruzado palabra con él, el representante a la Cámara Germán Navas Talero me había bloqueado en Twitter. Busqué su nombre en Google, intentando hallar alguna explicación. Aprendí que Navas es lo que en un chat que tengo con otra gente del Caribe llamábamos el otro día “un cachaco importante”: una de esas personalidades que, cuando visitan nuestra región, atendemos con algunas deferencias. Los vamos a recoger al aeropuerto. Los llevamos a restaurantes inocuamente ‘auténticos’. Si se descuidan, los sometemos a un ‘show’ folclórico. El resultado es que el visitante regresa a la capital con una idea de la región distorsionada por las atenciones y el aire acondicionado, sin haber conocido sus verdaderos colores, sabores y sudores.

El doctor Navas, que también es el jefe jurídico de una campaña presidencial, no solo me había bloqueado a mí. Mi amigo S., la periodista A., el profesor M.: un sinnúmero de tuiteros descubrimos que, como diría García Márquez, nos unía “un vínculo más sólido que el amor”: la distinción de haber sido bloqueados preventiva, profilácticamente por Germán Navas Talero.



Y eso merece destacarse. Pues la misantropía digital del doctor Navas lo ensalza y eleva por encima del estatus simple de cachaco importante. Lo convierte en una figura universal, un arquetipo de la época, un ícono que trasciende la geografía y, allende el altiplano, se erige en símbolo de la condición humana en la era posmoderna.



Sí. Una de las calamidades de nuestro tiempo son las burbujas informativas, o ‘cámaras de eco’, que construyen las redes sociales. Los algoritmos de las redes seleccionan la información que vemos de acuerdo con lo que nos ha gustado en el pasado y, así, fabrican un mundito hecho a la medida de los prejuicios propios. Todos somos proclives al llamado sesgo de confirmación: la tendencia a buscar o preferir datos y relatos que concuerden con nuestras ideas preexistentes. Y si el sesgo de confirmación es una droga, las cámaras de eco son el jíbaro que nunca nos dice que no.



Las burbujas informativas me recuerdan la historia del príncipe Gregorio Potemkin, gobernador de las provincias del sur de Rusia a finales del siglo XVIII. Dice la leyenda que Potemkin mandó a construir casas de mentira para impresionar a su amante, Catalina la Grande, la cachaca más importante del Imperio ruso. Cuando la emperatriz pasaba revista a los pueblos de la región, desde una barca en el río Dniéper, los hombres de Potemkin instalaban sobre los edificios fachadas portátiles que simulaban más prosperidad de la real. La expresión ‘aldea Potemkin’ pasó a significar una realidad maquillada con el fin de engañar a un observador.



Las redes sociales son igual de engañosas. El algoritmo privilegia contenidos personalizados que sabe que avivan nuestras emociones y oculta aquellos que puedan causar aburrimiento o disonancia a nuestras sobreestimuladas neuronas. Con el tiempo, la homogeneidad cava surcos en la mente por donde se encauzan sin esfuerzo los pensamientos, como una aguja en un disco de vinilo. El resultado es una visión cerrada y empobrecida del mundo, como la del visitante a la provincia a quien no se le permitió verla de verdad.



Sin embargo, en esas situaciones –la de Potemkin, la de las burbujas informativas, la del viajero ilustre–, la distorsión es culpa de un agente externo: del anfitrión, del algoritmo, etc. En la del doctor Navas –tristemente común y representativa, como dije, del mundo actual– no es así. En su caso, él mismo es el entusiasta arquitecto de su propia burbuja, su cámara de eco, su aldea de utilería, su galería de espejos. Y no debe ser sano para una democracia que sus legisladores más connotados se blinden de oír a quienes piensan distinto que ellos.



THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net



(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO aquí).