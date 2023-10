Ultrachambonada

Arranca esta semana el impuesto a los alimentos ‘ultraprocesados’, uno de los impuestos peor diseñados de la historia de la tributación. Como en otras ocasiones en que he hablado sobre el tema, aclaro, por respeto con el lector, que el suscrito se gana la vida en una de las industrias afectadas por la medida. Y preciso que me referiré únicamente al impuesto a los ‘ultraprocesados’, no al de las bebidas azucaradas, con el que se lo suele confundir.

Aunque el tributo busca desincentivar el consumo de ciertos alimentos, a fin de mejorar la salud de los colombianos, producirá el efecto contrario. No es raro: muchas políticas públicas tienen resultados indeseados, como, por ejemplo, la ampliación de licencias de maternidad, que desincentiva la contratación de mujeres.

Para empezar, la categoría de ‘ultraprocesados’ fue definida a las patadas, sin inteligencia ninguna. Y luego, para colmo, fue sujeta a excepciones absurdas. Un salchichón de tienda, por ejemplo, que tiene menos carne que aditivos, quedó exento del gravamen, mientras que un jamón serrano, que tiene solo dos ingredientes naturales –carne y sal–, quedó gravado. Una torta casera, hecha de harina, mantequilla, huevos y azúcar, está sujeta al impuesto; no así un pan de supermercado, con más de 15 ingredientes, casi todos sintéticos.

Y se pone peor. Un productor industrial cuenta con toda una gama de aditivos artificiales para bajar sus costos de fabricación y reducir el impacto del impuesto en el precio final. Un fabricante artesanal no, o dejaría de ser artesanal. El precio del producto artesanal, por tanto, subirá más que el del producto industrial. Las fuerzas del mercado, como resultado, llevarán a que los colombianos prefieran lo sintético a lo natural.

Me dirán que no, que la idea es que el consumidor adquiera ingredientes frescos y los prepare en casa, en lugar de comprar comidas procesadas. Es fácil decirlo cuando se tiene una empleada doméstica encargada de la cocina. Pero el factor limitante para millones de familias trabajadoras no es únicamente el precio de la comida, sino el tiempo necesario para prepararla. La industria de alimentos puede ser una aliada de la economía familiar en la medida en que produce alimentos total o parcialmente preparados, que ahorran tiempo y esfuerzo a los hogares, como pasa en el mundo desarrollado, donde existen miles de opciones saludables. No todo procesamiento es malo y ciertamente no todo procesamiento es ‘ultra’.

La tarifa del impuesto, además, es brutal: 10 % esta semana, 15 % el año entrante, 20 % en 2025. Y a diferencia del IVA, el monto recaudado no se cruza con el monto pagado, sino que sus efectos se acumulan, de manera que el impacto sobre los precios finales será mucho mayor. Un fabricante de helados con el que hablé me dijo que algunas de sus referencias aumentarían hasta un 40 %.

Si en Europa alguna vez se hubiera aprobado una medida tan idiota, el continente no sería conocido por sus quesos, salamis, ‘croissants’ y chocolates. El gravamen habría aniquilado el mercado de esas especialidades. Pero ¿a quién le importa la calidad de la gastronomía colombiana? Ciertamente no al Congreso, que aprobó el tributo, ni al exministro Ocampo –consentido de empresarios apendejados con el cuento de hadas de que servía de contención a los disparates de Petro–, que lo presentó.

Hubiéramos podido diseñar una política que incentivara la producción de alimentos procesados de mejor calidad, prácticos a la vez que nutritivos. Lo que hicimos, en cambio, fue una chambonada que distorsiona de forma aberrante el mercado, a favor de una comida menos nutritiva, menos natural, menos rica y más cara.

Uno es lo que come. En Colombia hemos elegido una dieta, mala para la inteligencia, de seso de burócrata.

THIERRY WAYS

En X: @tways

tde@thierryw.net

