Tránsito a renta... demorada

La primera vez que Cielo Rusinque tocó el firmamento fue por un video grabado en París en 2018. En él, la hoy directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) le reclamaba a Iván Duque por la pobreza en Colombia. Posándole altivamente una mano en la muñeca, le decía que ella no era “política ni beligerante”, sino estudiante de doctorado en Francia y eso allá era “muy duro”. Un confuso monólogo que, por involucrar al presidente, corrió por las redes sociales.

El video visibilizó a su protagonista. Rusinque pronto se destacaría como una incondicional de Gustavo Petro, y su activismo sería recompensado con la dirección del DPS, donde acaba de tener un nuevo encuentro con la viralidad.

Solo que esta vez, como si se tratara de un búmeran kármico en viaje de vuelta, es ella la acusada de fallarles a los pobres. Por segunda ocasión, las redes mostraron largas filas de personas, muchas bajo el sol, afuera de las sucursales del Banco Agrario, órgano estatal escogido por el DPS para distribuir los subsidios del programa Tránsito a Renta Ciudadana.

En plena era digital, hubo que aplicar ‘pico y cédula’ para reducir las aglomeraciones. Se hubiera podido evitar la situación si se hubiera contado con la tecnología de la banca privada, que el DPS ya ha usado en programas como Ingreso Solidario. Por eso exdirectores tanto del DPS como del propio Banco Agrario rechazaron este nuevo monopolio de la banca pública en la entrega de subsidios.

El retroceso, que ojalá se corrija, deja dos lecciones.

La primera tiene que ver con la idoneidad de ciertos miembros del Gobierno. Petro parece empeñado en repetir un error que le salió caro a Álvaro Uribe: valorar la lealtad por encima de la competencia. Por eso mismo salió tan mal la cartera de Minas al mando de Irene Vélez, funcionaria que hizo gala habitual de conocer muy poco el sector que lideraba.

Rusinque fue criticada en su momento por no tener la experiencia para manejar una entidad del tamaño del DPS, con un megapresupuesto de 6,7 billones de pesos (y también por su respaldo a dos petristas acusados, uno, de violencia intrafamiliar y, el otro, de abuso sexual). La directora tiene, sí, una trayectoria en la academia y el activismo, pero suponer que eso prepara para manejar un complejo pulpo estatal como este es un error de soberbia. Agravado, además, por el desdén adanista de este gobierno hacia la experiencia acumulada en los gobiernos anteriores. Hay cosas, como el quehacer práctico de las organizaciones, que no enseñan en los duros doctorados parisinos.

En segundo lugar, y más de fondo, es fatal la obsesión del Gobierno con la superioridad de lo público sobre lo privado. Hay entidades públicas que funcionan bien, sí, pero en nuestro país son la excepción, no la regla. Renunciar a las firmas privadas por mero prurito antimercado es excluir de la solución de los problemas de la sociedad a sus organizaciones más eficientes. ¿Con qué fin? ¿Para mandar un mensaje? Costosa forma de comunicar una ideología.

El economista Alex Tabarrok, adaptando una frase del ensayista satírico H. L. Mencken, resume inmejorablemente esa obstinación: “El progresismo es el temor espantoso de que alguien, en alguna parte, esté obteniendo una ganancia”. ¿Por qué tanta aversión a que alguien se beneficie de prestar un servicio valioso? No es porque se enriquezca “a costa del pueblo”. Al contrario, el buen servicio es un beneficio adicional para el usuario. ¿Acaso por ser receptores de subsidios su tiempo y bienestar no valen? Máxime cuando no es evidente que la intermediación del Banco Agrario sea más barata que la privada, a pesar de ser de inferior calidad.

No, no es al pueblo a quien lesiona el privado. Es al político a quien le resta poder y presupuesto. Por eso la aversión.

THIERRY WAYS

