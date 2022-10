Tragados por el sapo

Vuelve y juega: la paz. No la paz del diccionario, que, según el de Manuel Seco que tengo en el escritorio, es “el estado o circunstancia de no haber guerra en un país o de no estar en guerra con otros”. Sino la paz del léxico colombiano, que es la búsqueda reiterada de la paz del diccionario a través de la negociación con grupos armados. En esas llevamos al menos 40 años, a veces con éxito, a veces sin, y siempre con un residual de violencia que se niega a desaparecer a pesar de las concesiones del Estado.

Esta nueva paz –es decir, este nuevo intento de buscarla– se oficializó esta semana con la modificación y prórroga de la Ley 418 de 1997. Y no está exenta, como las anteriores, de elementos cuestionables, que toca agarrar con pinzas. El más problemático de ellos es la posibilidad de volver a negociar con las disidencias de las Farc que retomaron las armas después de la firma del acuerdo con esa guerrilla. El senador Humberto de la Calle, arquitecto de aquella paz junto a Sergio Jaramillo, intentó tapar esa tronera, pero sus objeciones fueron desoídas.

Durante el periodo presidencial de Iván Duque, integrantes del actual gobierno acusaban al exmandatario, un día sí y otro también, de querer “hacer trizas la paz”. La expresión contiene la figura retórica llamada sinécdoque, que consiste en referirse a una parte de algo por el todo (como cuando se dice “Colombia clasificó a la final” para referirse, realmente, a la selección femenina de fútbol que hizo historia esta semana). “La paz”, en voz de aquellos críticos de Duque, no era la paz en abstracto –la del diccionario–, sino la del acuerdo con las Farc. Cuando querían ser concretos, de hecho, así lo decían: acusaban al expresidente de la “no implementación del acuerdo”.

Pues bien, aquel acuerdo está regido por un acto legislativo, el n.º 1 de 2017, que estipula meridianamente que quienes delincan después de su entrada en vigor serán sometidos a la justicia ordinaria. Pierden todos los beneficios de la negociación. Esa fue la promesa que se le hizo a la sociedad colombiana para que apoyara el proceso y ese fue el régimen de garrote y zanahoria que se les ofreció a los excombatientes para que dejaran las armas. Traicionar esa promesa, como pudiera ocurrir bajo la llamada ‘paz total’ del nuevo gobierno, no solo defraudaría a la ciudadanía, sino también a los desmovilizados que respetaron lo pactado.

De llegar a suceder, se violaría el marco legal del acuerdo. Y puesto que, volviendo a la sinécdoque, “hacer trizas la paz” significa incumplir el compromiso, habría que concluir que quien está haciendo trizas la paz, esta vez, es el gobierno actual.

Toda negociación con criminales conlleva una renuncia parcial a la justicia para obtener el bien superior de la disminución de la violencia. Esa renuncia, que en Colombia simbolizamos con un sapo que hay que tragarse, es inevitable. Pero para que sea justificable y tolerable para un segmento amplio de la ciudadanía, debe ser concreta y acotada. Estirarla, con tal de que quienes violaron las condiciones de la paz anterior puedan seguir jugando y aspirar a la paz siguiente, mina la credibilidad del Estado y se burla de la justicia. Es el sapo el que nos traga a nosotros.

Y dado que la justicia, en cualquier sociedad, es la base de la convivencia –es decir, de la paz del diccionario–, cabe preguntarse si esta proclividad a incumplir repetidamente las promesas del Estado no es, precisamente, lo que nos mantiene en la necesidad perenne de negociar nuevas paces cada tantos años. En otras palabras: lo que nos aleja de la paz de verdad. Mucho se habla del incumplimiento estatal como factor de violencia. Que la búsqueda de la ‘paz total’ a cualquier precio no se convierta en un ejemplo de ello.

THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net

