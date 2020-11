¿Por qué votan por Trump?

Así como uno se pone ropa para salir, también debe ponerse opiniones. Salir al mundo sin las opiniones correctas es tan arriesgado como llegar en chanclas a una fiesta elegante. Y por estos días hay una opinión que es de rigor. Quien no la lleva puesta corre el riesgo de ser excluido de las conversaciones de la gente decente. Hay que decir, sin titubeos de ninguna clase, que Donald Trump es un truhan, un guache, un xenófobo, un ignorante, un mentiroso y quizá un enfermo mental. Mientras más firmeza se les imparta a esos calificativos, más éxito se tiene en los círculos biempensantes.

Pero las opiniones, dije, son como la ropa. Valen tanto por lo que muestran como por lo que tapan. Y lo que tapa la opinión general sobre el carácter de mister Trump es una pregunta que el biempensantismo prefiere barrer bajo la alfombra: si Trump es tan terrible, ¿por qué tanta gente vota por él?



Sí, es cierto que perdió las elecciones. Pero por un margen muy inferior al que se anunciaba, a pesar de haber tenido a casi toda la gran prensa de su país en contra durante cuatro años. Sacó mejores resultados que en 2016 entre todas las minorías que se decía que debían detestarlo: latinos, afroamericanos y personas LGBT. Se lo acusa de misógino, pero la mayoría de las mujeres blancas votaron por él. Si no fuera por la pandemia y el pésimo manejo que le dio, es probable que hubiera ganado.



¿Por qué medio país lo apoya, si es tan malo? Me niego a aceptar la presuntuosa respuesta de muchos de sus detractores, que es que, a diferencia de ellos, la mitad de la gente es bruta o ignorante.

No; la mejor explicación del fenómeno Trump se la leí a Josh Barro, psicólogo y periodista, quien plantea la siguiente escena. Un estadounidense de clase media se instala un domingo frente al televisor a comer una hamburguesa y ver un partido de fútbol americano. Es un merecido descanso después de una semana de trabajo duro. Un acto privado y apolítico.



Pero ¿qué le está diciendo la cultura a este ciudadano que solo quiere ver un partido de fútbol en paz? La cultura le está diciendo: ejem, señor, esa hamburguesa que tiene usted en las manos está cargada de sodio y grasas saturadas; debería preferir un alimento más sano. Y con menor huella de carbono, ¿no ha oído hablar del cambio climático? Por cierto, el nombre de su equipo de fútbol es ofensivo para las tribus nativas. ¿Y no ve que ese deporte brutal perpetúa una cultura de masculinidad tóxica? Debería aficionarse a actividades más evolucionadas. Como el bádminton.



El fenómeno Trump no es solo el ascenso de un hombre vanidoso y autoritario al poder, sino también un rechazo: el rechazo a la politización de cada milímetro de la vida privada de la gente común y corriente, emprendida por la izquierda cultural o el progresismo –como lo queramos llamar– desde el pedestal de la suficiencia moral.



Esa politización se manifiesta con frecuencia a través de medidas simbólicas, como la inyección forzada del ‘lenguaje incluyente’ en los documentos oficiales o el ‘día sin carne’ que acaban de proponer en Bogotá. Son simbólicas porque sirven para hacer exhibición de la ideología política de sus promotores, y poco más. Son irrelevantes para la mayoría de la ciudadanía, que preferiría ver respuestas concretas a sus problemas reales: pobreza, desempleo, inseguridad, movilidad, etc. Pero prosperan porque franjas activistas, ruidosas e intransigentes, imponen su pensamiento sobre una mayoría silenciosa y apolítica.



Esa mayoría silenciosa, no obstante, registra el improductivo exhibicionismo moral de sus líderes. Percibe con claridad el implícito desdén con el que se la juzga. Y el día de las elecciones, mamada de que le digan cómo tiene que vivir su vida, vota por alguien como Donald Trump.



Thierry ways

@tways / tde@thierryw.net