‘Progreteístas’ y preocupados

Los jóvenes colombianos creen en Dios. A muchos de ustedes quizá eso no les parecerá noticia, pero a mí me sorprendió la prevalencia cuasi total de esa fe. En la encuesta ‘Sentimientos, expectativas y percepciones de los jóvenes sobre el paro nacional’, del Centro Nacional de Consultoría, 95 % afirman ser creyentes. Es un resultado contrario al de ciertos estudios que han hallado niveles crecientes de secularización en todo el mundo. Una investigación de la Universidad de Chicago de 2012 encontró que, en promedio, entre los 30 países estudiados (entre ellos no estaba Colombia), solo 23 % de los menores de 28 años estaban seguros de la existencia de Dios. Y los jóvenes colombianos no son solo creyentes pasivos: a la pregunta ‘¿Usted reza?’, 81 % respondió ‘sí’.

En otra encuesta de estos días, realizada por Cifras y Conceptos, la Universidad del Rosario y este periódico, casi todos los jóvenes (89 %) se ubican entre el centro y la izquierda del espectro político, una posición que, con algo de licencia, podemos denominar mayoritariamente progresista. Uno los siente sintonizados con las ideas que promueve el progresismo contemporáneo, como la lucha contra la desigualdad y la protección del medio ambiente.



Una proporción importante de jóvenes colombianos, en otras palabras, en marcado contraste con, por ejemplo, la juventud de Europa occidental, conforma una llamativa amalgama de progresismo y fe. Son, si se me permite acuñar un término, ‘progreteístas’.

Y están preocupados. No por asuntos como la renta básica, sobre la que tanto insisten la oposición y el Comité Nacional del Paro. En la encuesta del CNC, la renta básica queda de última entre sus prioridades, lo que nos dice algo sobre cuán desconectados de los jóvenes están no solo el Gobierno, sino el Comité del Paro y la oposición. En las dos encuestas la preocupación central de la juventud es clara: el empleo.



La encuesta de EL TIEMPO añade dos hallazgos aterradores. El primero es que los jóvenes colombianos no confían en ninguna institución. Ni en la Presidencia, ni en los alcaldes, ni en los partidos ni en la Iglesia. Es tal el desprestigio general que los ‘influenciadores’ tienen más credibilidad que la prensa tradicional. Solo superan la línea del 50 % de confianza las universidades públicas y las redes sociales. Eso último es ya el mundo al revés: la segunda ‘institución’ en la que más creen los jóvenes son las redes, el mayor propagador de desinformación y tribalismo político-cultural de la historia.



El segundo hallazgo es que el sentimiento predominante entre los muchachos, que en enero era, a pesar de todo, la alegría, hoy es la tristeza.



De ese diagnóstico deprimente, sin embargo, se desprenden dos conclusiones que pueden servir de derrotero para salir fortalecidos de esta crisis. La buena calificación de las redes sociales en la encuesta no es tanto un voto de confianza para esa tecnología como un indicador del descrédito abismal del resto de las instituciones. Un objetivo medible de todo líder cívico y gubernamental a partir de ahora debería ser, entonces, la reconstrucción de la credibilidad de las instituciones a su cargo: un activo intangible sin el cual ninguna sociedad puede progresar.



La segunda es que hay que promover la creación de empleo, en particular de empleo juvenil. No existen fórmulas mágicas para eso y en cambio es muy fácil entorpecerlo, así que tal vez sería mejor decir: no dificultar la formación de nuevos puestos de trabajo, tarea que debe recaer mayoritariamente sobre el sector privado. Cualquier medida que vaya en contra de la reactivación empresarial, en el corto plazo, y del crecimiento económico, en el largo, merece ser controvertida. La epidemia de tristeza se combate con oportunidades.



Thierry Ways

@tways / tde@thierryw.net