Era una de las situaciones más vulnerables en las que puede estar un ser humano. Reclinado, con la boca abierta, en la silla de un dentista. Y no para un procedimiento cualquiera, sino para un horrísono tratamiento de conductos. Ese nombre siempre me ha suscitado visiones de brocas diamantinas horadando dientes de manera no muy distinta a como una tuneladora abre un hueco en una cordillera. Y esta vez, la cordillera era parte del cráneo del suscrito.

Todo en una silla odontológica dispara las hormonas del estrés, todo: el ruido de la fresa, la imposibilidad de hablar, la proximidad del taladro a los tejidos blandos de la cara. Pero entonces el endodoncista, a quien acababa de conocer, me dijo: “Si te duele mucho, me avisas, bróder”.



Yo nunca digo ‘bróder’. Creo que esa palabra se puso de moda entre gente de mi generación en una época en que yo vivía por fuera del país, por eso a mí no me tocó. Pero me agrada cuando la oigo. Es un anglicismo cálido, afable. En boca del médico, hizo más por tranquilizarme que las dos ampollas de lidocaína que me había inyectado.

Todo esto es muy regional, por supuesto. Si la escena hubiera sido en Bogotá en vez de Barranquilla, dudo que el doctor se hubiera dirigido a mí como su ‘bróder’. Cada sitio tiene sus giros y coloquialismos, los que, atados a un acento y una entonación particulares, comunican mucho más que las palabras por sí solas.



Pensaba en eso mientras soportaba estoicamente la perforación de mis molares. En la riqueza del habla humana, en su textura impregnada de matices, en cómo una conversación está compuesta de movimientos, de avances y retrocesos telegrafiados por ciertos gestos, como una danza entre dos bailarines que se conocen bien.



Y pensaba en cómo las redes sociales, adonde hemos trasladado el grueso del debate público, aplanan esos matices, quitan del medio el lenguaje gestual que modifica y enriquece el hablado, y convierten un instrumento profundamente expresivo y politonal en un piano roto, capaz de emitir solo ciertos sentimientos primarios: alegría, entusiasmo, rabia, indignación, odio.



Y lo que es más: el mensaje en las redes no solo se empobrece, sino que también es fácilmente malentendido. Un tuit que diga ‘Cálmese, bróder’ podría tener el mismo efecto tranquilizante que mi endodoncista, pero podría interpretarse también como una descalificación, incluso como una amenaza. Sin contexto es difícil saber. En cambio, aun sin todo el contexto, suele bastar con escuchar la entonación de quien lo dice para saber si es amigo o enemigo.



¿Cuántas diferencias en redes sociales no habrán comenzado porque una pregunta inocente fue interpretada como un insulto o porque un comentario irónico fue tomado al pie de la letra? Lo que hemos ganado en ‘democratización’ de la comunicación lo hemos perdido en capacidad expresiva. Y eso incluye la habilidad de expresar distinciones tan necesarias hoy en día como que no todo el que reclama orden y seguridad es ‘facho’ o ‘paraco’ y no todo el que aboga por programas sociales es ‘guerrillo’. La polarización actual es consecuencia, en parte, de la baja resolución de nuestros medios preferidos de comunicación.



Las redes sociales están aquí para quedarse. Alteraron para siempre la forma de hacer política. Nadie va a meter al genio de vuelta en la botella. Pero conviene conocer sus limitaciones y, conscientes de ellas, promover modalidades más humanas de entendimiento para tramitar las complejas exigencias del pluralismo. Los desafíos de un estadio tecnológicamente avanzado de civilización se enfrentan mejor con formas tecnológicamente anticuadas de comunicación.



Parece una paradoja, pero no lo es: el lenguaje hablado, cara a cara, tiene mejor resolución –es más high-tech– que sus sucedáneos digitales.



Thierry Ways

@tways / tde@thierryw.net