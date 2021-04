Productividad cotidiana

Mi buen amigo el marqués de Serendip, habitante de una ciudad del Caribe colombiano, se mudó de apartamento y requirió los servicios de plomeros, electricistas, técnicos e instaladores varios.

El encargado de la nevera, cuando fue a instalar el filtro de agua, recordó que para eso se necesita disponer, como mínimo, del filtro, que no había traído. “Voy a la planta por uno”, dijo, y volvió a las cuatro horas.



Algo similar pasó con el señor de las cortinas. “¿No tendrá una escalera que me preste?”, preguntó, como si en el mundo de la instalación de cortinas no fueran habituales las escaleras. Por suerte, el portero del edificio consiguió una.



Lo mismo los plomeros. A uno le hacía falta un codo común para reparar un sifón. Otro pidió una llave para apretar un acople. Como no había tal llave en el apartamento, salió a la ferretería a comprarla.

Me aterra ver tanto tiempo y dinero perdidos en dilaciones y transporte que podrían obviarse

si se contara con las herramientas y los elementos

Oyendo esas historias, me acordé de la vez que cambié la cerradura de la puerta de mi casa. Tres sujetos vinieron a hacer el trabajo. Uno de ellos fue quien materialmente retiró la cerradura vieja y colocó la nueva. La labor del segundo es más difícil de definir. Llamémoslo ‘el sujetador de la puerta’. Su función era mantener la puerta entreabierta en un ángulo preciso de 45 grados para que su compañero pudiera trabajar. Quizá ninguno había oído hablar de una cuña. La función del tercero rayaba ya en lo inefable. Su misión parecía ser la de observar a los otros dos. Tal vez vigilaba que la puerta no se desviara de los 45 grados.



Igual me pasó con una conexión de fibra óptica en mi oficina la semana pasada. La última etapa del trabajo, la instalación de dos conectores, requirió cuatro personas. Una de ellas, un joven venezolano con manos de oro para empalmar los delgados hilos de fibra, era quien hacía propiamente la tarea. Su compañero le pasaba cosas –pinzas, tijeras, etc.–, como si estuvieran en un quirófano. Otro observaba el procedimiento: parece que siempre tiene que haber un observador. El cuarto era un misterio. Creo que estaba ahí para cuidar los equipos de instalación, pues los habían tenido que pedir prestados a otra cuadrilla para hacer el montaje (razón por la cual se habían demorado tres días en venir).



No pretendo con esto quejarme de la mano de obra nacional. Obreros, contratistas y técnicos los hay buenos, malos y regulares, aquí y en todas partes y en todas las profesiones. Lo que me asombra es el escaso interés que nos inspira la eficiencia en tareas cotidianas como estas, para las que usamos tres y cuatro veces el esfuerzo necesario y multiplicamos inútilmente desplazamientos –y costos de transporte– por buscar herramientas, repuestos, etc., que podrían tenerse a la mano.



Cuando vivía en Francia –país que, créanme, no se caracteriza por la diligencia de sus contratistas– también tuve que cambiar una cerradura una vez. Vino un señor de muy pocas palabras que, sin conversar casi nada, metió una cuña bajo la puerta, extrajo de un maletín las herramientas que necesitaba, buscó en su camioneta unos chazos que le hacían falta y terminó el trabajo en media hora. El tiempo en esos países es valioso; mientras más rápido terminara el cerrajero, más llamadas podía atender al día, y ganar más.



Yo no soy del tipo de cliente impaciente y fastidioso, más bien lo contrario. Es solo que me aterra ver tanto tiempo y dinero perdidos en dilaciones y transporte que podrían obviarse si se contara con las herramientas y los elementos básicos del oficio. Y me pregunto cómo podemos mejorar los hábitos de esos profesionales y proveerles crédito, para que se doten de lo indispensable y no se desperdiguen en diligencias evitables. Eso, para usar un término que apasiona a los economistas, también es mejorar la productividad. Es más, por ahí se empieza.



Thierry Ways

@tways / tde@thierryw.net