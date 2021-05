El péndulo roto

En política se habla a menudo de la ‘ley del péndulo’, según la cual los partidos o ideologías que gobiernan una sociedad cambian de signo cada cierto tiempo. A una temporada de gobiernos de derecha, por ejemplo, le sigue una temporada de gobiernos de izquierda. Hasta que los electores se cansan o los gobernantes se desgastan y se invierte otra vez la tendencia.

A comienzos de siglo, América Latina vivió el ascenso de la izquierda en casi todas partes: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, etc. Se decía que una ‘marea rosa’ había inundado el continente. Sus mayores referentes eran los carismáticos Hugo Chávez y Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva. Pero el caos que dejó Chávez en Venezuela y el carcelazo de Lula por el escándalo del Lava Jato iniciaron la retirada de la marea rosa continental. Se anunciaba entonces el retorno del péndulo.



Y llegó, más o menos. Colombia eligió a un presidente de un partido de corte conservador, Iván Duque. Argentina eligió a Mauricio Macri. En Chile volvió Sebastián Piñera. En Brasil ganó la ultraderecha de Jair Bolsonaro. Parecía que comenzaba un ciclo de gobiernos de derecha tras el desgaste y los pobres resultados de los gobiernos zurdos. Entre los países más grandes, solo México, con el triunfo de López Obrador, y Venezuela, con la imperturbabilidad de Nicolás Maduro, parecían ir en contravía.

Pero Macri no logró estabilizar la economía argentina y fue reemplazado por el kirchnerista Alberto Fernández. Primero en Chile y después en Colombia, las protestas callejeras pusieron a los gobiernos contra las cuerdas. Piñera tuvo que aceptar la conformación de una asamblea para reformar la Constitución, y la derecha fue vapuleada en las elecciones. El péndulo parecía haberse atascado.



Y entonces apareció el covid.



La pandemia recrudeció las desigualdades históricas que persisten en muchos de nuestros países y desestabilizó los nunca particularmente sólidos gobiernos de la región. Afligidas por la pobreza y las elevadas tasas de mortalidad, las naciones latinoamericanas se sumieron en la confusión, la desesperanza y el rechazo a sus gobernantes. Hoy, un Lula redivivo es el favorito para trancar la reelección de Bolsonaro. En Colombia no aparece nadie que le dispute al izquierdista Gustavo Petro la sucesión de Duque. Un comunista encabeza los sondeos de las presidenciales chilenas. El líder de las encuestas en Perú pertenece a un partido marxista-leninista. El madurato venezolano luce más imperturbable que nunca. Y, desde la isla de Cuba, el faro escarlata que alumbra a todos esos movimientos sigue arrojando sobre el continente su luz oscurecedora.



Lo cierto es que los gobiernos conservadores, de derecha e incluso de partidos tradicionales, así no fueran de derecha, no lograron conectarse con unas nuevas generaciones que, mientras las élites políticas y económicas estaban ocupadas en otras cosas, crecieron en contacto con nuevas ideas y formas de comunicarse. Y ahora votan. Y en muchos casos están desilusionados y rabiosos. Y los cantos de sirena de la izquierda –rebeldía, contraculturalidad y militancia en la aventura de la transformación del mundo– tienen más sintonía entre ellos que las aburridas promesas de progreso gradual que ofrecen los poderes tradicionales.



El problema es que, en América Latina, esos cantos de sirena son vino viejo en botellas nuevas: campañas de mercadeo para ideas caducas, retardatarias, que han traído mayor retraso y empobrecimiento a sus pueblos. O encontramos la forma de atraer a los jóvenes al libre mercado democrático, que es la única avenida eficaz y legítima para alcanzar la prosperidad social y económica, o nos habrá dejado de nuevo el tren del progreso. Esta vez quizá para siempre.



Thierry Ways

@tways / tde@thierryw.net