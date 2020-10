Al ritmo del algoritmo

Mucha gente está espantada con The Social Dilemma, el documental de Netflix sobre las tácticas que usan las redes sociales para retener nuestra atención. En realidad, el documental no dice nada que no supiéramos: que todo lo que hacemos, vemos y decimos en internet es registrado y analizado por potentes algoritmos con el fin de perfilarnos. Y que esos perfiles se usan para mostrarnos publicidad muy específica, a la medida de nuestros gustos e intereses. Hasta ahí no hay nada nuevo.

Lo que quizá no todo el mundo entendía era el alcance de ese perfilamiento. Los algoritmos no solo detectan preferencias generales, como el gusto por un estilo de ropa o un tipo de comida. Detectan mucho más. Saben cuántos milisegundos miramos una foto que nos llamó la atención, conocen nuestras preferencias sexuales, saben a qué horas del día tendemos a estar tristes o desanimados y saben si estamos contentos con nuestras relaciones y empleos. Sin exagerar, conocen mejor que nosotros mismos nuestros miedos y esperanzas.



Y no se conforman con saberlo. Pueden, si quieren, teledirigir nuestro comportamiento. Tal vez usted, amable lectora, esté contemplando cambiar de carro. El algoritmo lo sabe, pues usted ha estado visitando sitios de autos en internet. Y sabe, además, cuál es su nivel de ingresos y capacidad de compra. Sin intervención de nadie, el algoritmo inserta en su feed, a horas del día cuidadosamente escogidas por su vulnerabilidad psicológica, imágenes de personas demográficamente similares a usted, felices estrenando auto nuevo. Todo, en apariencia, muy espontáneo. Así la empujan poco a poco en la dirección deseada, sin que usted se dé cuenta de que ha sido sutilmente manipulada por unas líneas de código en un centro de datos de Silicon Valley.

Lo que funciona para vender un carro funciona para vender a un candidato. Por eso las redes han modificado sin remedio el mecanismo de la democracia.



Que nadie crea que tiene la fortaleza mental para resistirse a estas tácticas de sugestión y manipulación. La psicología y la ciencia cognitiva han demostrado que los humanos somos en gran medida irracionales, susceptibles a caer en todo tipo de trampas psicológicas. Albergamos sesgos cognitivos, productos de millones de años de evolución, que los creadores de algoritmos han aprendido a explotar a su favor. Para derrotar sus estrategias no basta con ‘pararle más bolas a lo que uno está haciendo’ o con el tan mentado ‘pensamiento crítico’, pues mucho ocurre a nivel inconsciente.



Las conclusiones del documental son poco esperanzadoras. Los entrevistados, extrabajadores de empresas como Facebook e Instagram, exigen mayor regulación de las redes, pero eso no será nada sencillo. Por esa vía es fácil caer en la censura, lo que vulneraría la libertad de las personas de consumir la información que les plazca. Además, no olvidemos que las redes sociales tienen muchas cosas positivas, entre ellas la de poner al alcance de cualquier ciudadano el poder que antes tenían solo los grandes medios de comunicación. Sería un retroceso coartar ese poder.



Una alternativa mejor, aunque imperfecta, es la autorregulación. La abstención total de las redes sociales es poco viable en el mundo moderno, pero moderar su uso, limitarlo a un cierto número de horas a la semana, puede ser beneficioso tanto a nivel social, por las razones ya expuestas, como individual. Varios estudios (y mi experiencia personal) han encontrado que quienes lo hacen reportan menores niveles de depresión, ansiedad y, paradójicamente, soledad. En otras palabras, son más felices.



No es la solución definitiva al problema, pero no es poca cosa. Nadie en su lecho de muerte ha deseado haber pasado más tiempo en Instagram, TikTok, Twitter o Facebook.



Thierry Ways

@tways / tde@thierryw.net