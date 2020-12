Socialismo y/o muerte

En los albores de la revolución bolivariana, cuando buena parte del establecimiento político, cultural e intelectual todavía le comía cuento a Hugo Chávez, el mandatario venezolano acostumbraba salpimentar sus discursos con una consigna que me resultaba insoportable, no tanto por su contenido ideológico como por su ambigüedad sintáctica. “¡Patria, socialismo o muerte!”, exclamaba el comandante. Y a veces remataba con: “¡Venceremos!”.

Al comienzo no entendía la frase. ¿Estaba proponiendo Chávez una elección entre tres alternativas, a saber: la primera, ‘patria’, para los furibundos del himno y la bandera; la segunda, ‘socialismo’, para los creyentes en la colectivización de los medios de producción; y la tercera, ‘muerte’, sin duda menos popular que las otras, pero dirigida a un nicho de mercado de médicos forenses y aficionados a la necrofilia?



Pero no, la lectura correcta era que ‘patria’ era un vocativo (la entidad a la que iba dirigida la frase) y la elección era entre dos alternativas: el socialismo o la muerte. Venezuela, como sabemos, escogió la primera: el socialismo. No la muerte. O al menos eso creyó.



Este domingo se celebraron –es un decir– las elecciones para la Asamblea Nacional, que quedó, como se anticipaba, bajo control del chavismo. La abstención fue del 70 % y los comicios fueron rechazados por buena parte de la comunidad internacional, pero nada de eso importó. Fue una vuelta de tuerca definitiva del régimen para instalarse para siempre en el poder, imitando el ejemplo cubano.

Quiera Dios que algo ocurra que los saque de ahí. El chavismo no solo fracasó en su objetivo de lograr la igualdad social para los venezolanos, sino que superó en eficiencia destructiva a casi cualquier régimen del que se tenga noticia. La tasa de homicidios de Venezuela es de las más altas del mundo fuera de zonas de conflicto.

En 2020, el país ocupó por sexto año consecutivo el primer lugar en el Índice de miseria económica de Bloomberg, un indicador que existe hace seis años. El valor de la moneda es tan ínfimo que un salario mínimo compra dos libras de arroz. El vicepresidente del partido chavista, Diosdado Cabello, aprovechándose infamemente del hambre, amenazó antes de las elecciones con que “el que no vota no come”.



Una nación que no hace mucho era una potencia petrolera hoy importa combustible iraní o, en su defecto, gasolina colombiana de contrabando que llega por trocha desde Maicao. La última vez que estuve en Maicao, hace diez o doce años, un atractivo ilegal de la región era la gasolina venezolana, que no solo era más barata que la nacional, sino, decían, de mejor calidad. A la vera de la carretera, manguera de hule mediante, la dispensaban directo de la pimpina al tanque del automotor. Pero fue tan revolucionaria la revolución que se invirtieron los flujos. Lo que antes se traficaba en un sentido, hoy se trafica al revés. “Como lo hacíamos de acá pa’llá, lo hacemos ahora de allá pa’cá”, le dijo a este diario un contrabandista de aquel lado de la frontera.



Los otrora defensores del chavismo entre nosotros, vista la catástrofe, niegan que alguna vez lo hayan sido, como es natural. Pero su afinidad ideológica sigue vigente. Debemos evitar, por las vías democráticas existentes, que sus ideas prosperen.



Una de esas vías, como he dicho antes, pasa por el uso correcto de las palabras. Un simple cambio de conjunción habría aclarado, para la lengua y para la historia, la confusa consigna del Comandante Eterno. Mucho sufrimiento se habría ahorrado el pueblo venezolano si el difunto caudillo, manteniendo el vocativo, es decir, dirigiéndose a la patria, hubiese anunciado: “Patria, ¡socialismo y muerte!”. Dejando claro que no eran dos opciones, sino un solo inseparable y macabro binomio.



