El significado de las palabras

Un grupo de manifestantes enfurecidos le grita “¡Asesina!” a Claudia López en un acto en conmemoración de Dilan Cruz, el joven al que mató la policía en las protestas contra el Gobierno el año pasado. López no era alcaldesa cuando murió Cruz y había sido invitada al evento por su familia, por lo que vincularla a su muerte, como parecían hacer los manifestantes, carece de toda lógica. Después se dijo que los insultos no eran por Dilan, sino por la muerte de diez civiles, en la que también se evidenció la mano de la policía, en las protestas del pasado 9 y 10 de septiembre.

Todo acto de violencia ilegítima tiene que ser investigado, sancionado y firmemente repudiado. Pero el vituperio contra López es parte del problema, no de la solución. Es cierto que un mandatario tiene lo que llamamos ‘responsabilidad política’ por las cosas que ocurren bajo su administración. Sin embargo, de ahí a llamar a la alcaldesa ‘asesina’ por los muertos de septiembre hay un trecho muy largo, que solo quienes conciben el mundo en blanco y negro pueden ver corto.



López ha sido una de las críticas más vehementes de los abusos del Estado colombiano. De hecho, si algo puede censurársele en relación con los sucesos de septiembre es el sensacionalismo con el que los abordó. No olvidemos que, en la ceremonia para pedir perdón por lo ocurrido, quiso usar la inasistencia del Presidente como medio de contraste para resaltar la solidaridad de la Alcaldía, solo que la estrategia fracasó cuando un funcionario se dejó grabar pegando apresuradamente una etiqueta con el nombre de Duque en la silla que se había dejado vacía para tal fin. A todo alcalde le toca hallar un equilibrio entre preservar el orden y evitar abusos de fuerza. Pero acusar a López de complicidad con esos abusos es injusto.

A los que le gritaron “asesina” me gustaría preguntarles: si les parece López una asesina, si están tan convencidos de ello que no tienen inconveniente en gritárselo en la cara, ¿qué palabra emplean, entonces, para la persona que, con sus propias manos o valiéndose de un arma, le quita la vida a alguien? ¿Tienen alguna otra? Porque la que existía ya se la gastaron. Y se la gastaron para describir algo muy lejano a lo que solía significar.



Y tengo otra pregunta parecida: quienes alegremente le dicen ‘facho’ a cualquiera que exprese una idea de derecha, de centro o incluso de centroizquierda, ¿qué adjetivo de mayor calibre tienen para describir, por ejemplo, a Hitler o a Mussolini? ¿Tienen otro? Porque, de nuevo, el que había ya lo usaron para otra cosa. A menos que de verdad quieran sostener la sandez de que la relación que existe entre los mandamases de las potencias del Eje y, digamos, Sergio Fajardo, o la que hay entre Claudia López y Jack el Destripador es una de equivalencia.



Existen, claro, recursos literarios como la hipérbole, la metáfora y la caricatura. Pero quienes agredían a López no eran precisamente una brigada de poetas haciendo gala de sus dotes retóricas.



Algunos me dirán que es inmoral fijarse en la semántica cuando hay muertos de por medio. Pero se equivocan. Primero, porque criticar el uso irresponsable del lenguaje no impide repudiar esas muertes y los abusos de fuerza que las hubieran causado. Pero, sobre todo, porque el uso del idioma tiene una dimensión ética. Quien abusa de él comete una violación como cualquier otra a los códigos éticos de una comunidad. Esa violación hace imposible entendernos y resolver nuestros conflictos, pues, si no podemos ponernos de acuerdo sobre el significado de las palabras, ¿cómo vamos a tener discusiones coherentes sobre lo que nos divide? ¿Y no es la incapacidad de resolver nuestras diferencias dialogando uno de los motivos para que en Colombia haya, justamente, tantos muertos?



Thierry Ways

@tways / tde@thierryw.net