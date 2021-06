Las marchas, que dejaron más destrucción que transformaciones, dejaron al menos una certeza: la del irreversible desgaste del establecimiento. Uso el término de manera amplia, para referirme a los individuos y colectivos que han ocupado tradicionalmente el poder en el país. No es un grupo monolítico ni hermético, pero sí dinástico y rosquero. Está integrado por sectores políticos y económicos, por supuesto, pero también mediáticos y académicos. Algunas personas que pertenecen a estos últimos dos creen que porque critican al establecimiento no son parte de él, pero también lo son. El establecimiento es un asunto de voz y de poder, no de ideologías compartidas.

Por eso, el establecimiento no es ‘la derecha’, como dicen a veces por ahí. Difícilmente pueden considerarse de derecha figuras como Luis Fernando Velasco o Antonio Navarro, quienes por su trayectoria hacen parte del establecimiento político colombiano como el que más. Y el establecimiento tampoco es ‘el uribismo’. Uno de los fenómenos más notorios de este siglo en Colombia ha sido la ruptura del establecimiento entre santistas pro acuerdo con las Farc y uribistas en contra.



El establecimiento tiene enemigos, como Gustavo Petro, quien sin embargo ha ocupado espacios de poder en el Senado y el Palacio Liévano. En política, como en los pueblos, la reputación es todo. Y Petro ha sabido forjarse un aura antiestablecimiento con mucha filigrana, pues logra que se la asocie más con sus críticas contemporáneas al sistema que con su pasado guerrillero, del cual prefiere tomar distancia.

Al establecimiento

le pasó lo que le

pasa a cualquier organización que goza de una hegemonía por mucho tiempo: cae en una zona de confort, se adormece, se vuelve fofa y sedentaria.Thierry Ways FACEBOOK

El desgaste del establecimiento es producto de sus fracasos, pero también, paradójicamente, de sus logros. Pues por más dificultades que tenga Colombia hoy, no puede negarse que es un país menos pobre y más educado que hace 30 años. Y una población menos pobre y más educada es una población más libre, más exigente, más contestataria. Eso explica parte de lo que está pasando. Otra razón importante es que los intereses del ciudadano regional y rural solían ser muy distintos a los del ciudadano urbano. Pero hoy no solo la población es mucho más urbana que antes, sino que hay más homogeneidad entre ciertas preocupaciones y reclamos de los habitantes de las regiones y las grandes capitales. Sobre todo entre los jóvenes. Gracias al poder de las redes, una joven en Cereté, Córdoba, puede estar perfectamente alineada con las cosmopolitas inquietudes sobre matrimonio igualitario o cambio climático de un joven bogotano (o londinense). El internet, puesto que conecta a las personas, concentró el inconformismo compartido de una ciudadanía antes dispersa.



El establecimiento se desgastó, sobre todo, porque se corrompió y clientelizó, y perdió la confianza de la gente. Y porque partidos como el Verde, que tienen un pie adentro y otro afuera del establecimiento, son más apasionados y eficaces que los partidos tradicionales. Al establecimiento le pasó lo que le pasa a cualquier organización que goza de una hegemonía por mucho tiempo: cae en una zona de confort, se adormece, se vuelve fofa y sedentaria. Si le sale competencia, ya no tiene los reflejos, la energía o la creatividad para enfrentarla.



Por eso es probable que el próximo gobierno provenga de esas nuevas fuerzas políticas, los llamados sectores alternativos. Quizá acompañado de mayorías en el Congreso. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es que, a diferencia de lo que ocurre ahora, esas nuevas fuerzas –ese nuevo establecimiento– gobiernen sin oposición, pues quienes podrían oponérsele pertenecen al viejo y desprestigiado establecimiento actual, que es pólvora mojada. Hay que empezar a promover, pues, alternativas a los alternativos. O acabarán pareciéndose a lo que hoy legítimamente critican.



Thierry Ways

@tways / tde@thierryw.net