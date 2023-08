Simpáticos y debilitados

Denuncia la Fiscalía que al fiscal Barbosa lo quiere asesinar el Eln, lo cual no tiene nada de raro. A los fiscales colombianos generalmente alguien los quiere matar. El Eln lo niega, y eso tampoco tiene nada de raro. Un grupo terrorista no va a reconocer una operación que no ha ocurrido.

Lo que sí resulta insólito es que, ante la denuncia del posible atentado, que se habría planeado en Venezuela, la reacción inicial del comisionado de Paz, Danilo Rueda, sea insinuar que es un engaño con el fin de sabotear las negociaciones con esa guerrilla y de “ofender” al gobierno de Maduro, cuyo comportamiento ha sido “transparente”.

No parece aplicar en esta situación algo similar al ‘principio de precaución’, que tanto se invoca para causas ambientales y que consiste en tomarse en serio toda amenaza mientras no se demuestre lo contrario. Sobre todo una que implica a un actor probadamente malévolo, como en este caso la guerrilla. En cuanto a la integridad del Gobierno venezolano, por favor. Es más transparente el petróleo de la faja del Orinoco.

Los episodios problemáticos de este nuevo proceso con los elenos están causando más desconfianza aún que la que produjo la negociación con las Farc. Nos hizo levantar las cejas el negociador Otty Patiño cuando habló de “una simpatía política indudable” entre la delegación guerrillera y el Gobierno. Nos enteramos del inicio de la temporada de digestión de sapos cuando liberaron a alias Violeta, acusada de la bomba que mató a tres mujeres en el centro Andino. Y nos desconcertó el propio Rueda al destacar el “gesto de responsabilidad” del Eln de atribuirse el asesinato de dos policías y una civil en Tibú.

No está de más la pregunta: ¿de qué lado está el Gobierno? ¿Del nuestro o del de la guerrilla?

Que no nos vengan con el eslogan publicitario de que está del lado de ‘la paz’ o de ‘la vida’. Esa es una frase de cajón vacía y tautológica, una perogrullada. Por supuesto que la paz y la vida, como la belleza o la felicidad o los días soleados, son buenas y deseables, por definición. Todo ser psicológicamente sano las anhela. El detalle está en cómo se alcanzan. Qué sacrificios, qué renuncias, qué precios estamos dispuestos a aceptar para garantizarlas.

Además, si le vamos a creer al Eln por sobre las instituciones del Estado, deberíamos ser consecuentes y creerle siempre. Creerle, por ejemplo, a su líder histórico, alias Gabino, cuando dice: “¿... por qué ahora sí y antes no? Porque antes todos los gobiernos lo que querían era que el Eln se desmovilizara... buscar la paz, buscar una salida política a este conflicto, no tiene nada que ver con desmovilización... por ese camino ni hemos andado ni vamos a andar”.

Cabe por tanto hacerse otra pregunta: ¿qué exactamente estamos negociando con el Eln? Según ellos, no es la desmovilización. ¿En qué consiste, entonces, la totalidad de la ‘paz total’, si no en la desmovilización de los grupos armados? ¿O estamos negociando otra cosa, que no nos han contado? ¿Un cambio de modelo de país?

Y hay un agravante, llamado Nicolás Petro. Las revelaciones del hijo del mandatario debilitan políticamente al Gobierno y, por extensión, su posición negociadora. De cuatro reformas clave para el Ejecutivo –política, laboral, pensional y de la salud–, una ya se cayó en el Congreso, tres siguen empantanadas y la gobernabilidad del Presidente tiende a empeorar, como consecuencia del caso de su hijo. El afán de obtener al menos una victoria significativa, para que no se diga que el cuatrienio se fue en blanco, puede llevarlo a ceder más de lo que al país le conviene frente a las pretensiones del Eln.

Nada más ventajoso para una guerrilla mañosa, obcecada, soberbia y paciente que negociar con una contraparte que acusa, además de “simpatía”, prisa y debilidad.

THIERRY WAYS

