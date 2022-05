Si Colombia fuera el metaverso, el paraíso virtual prometido por los magnates de Silicon Valley, yo no tendría problema en votar por Gustavo Petro. Lo digo porque allí, y solo allí, podrían cumplirse sus promesas. Veamos algunos ejemplos.

Si Colombia fuera el metaverso, construiríamos sin falta el tren elevado Buenaventura-Barranquilla. Lo haríamos con bloques de Minecraft, aprovechando la mano de obra de miles de jóvenes que dominan el popular videojuego. Ya no sería un proyecto que costaría mínimo 650 billones de pesos, según cuentas de Alejandro Gaviria, y que significaría renunciar a “cualquier otra obra por los próximos 60 años”. Si algo chévere tiene el metaverso es que permite ignorar detalles aburridos, como el costo de las cosas.



Si Colombia fuera el metaverso, emitiríamos (cripto)moneda a tutiplén y, con un clic, reemplazaríamos la energía fósil por la fusión fría.



Si Colombia fuera el metaverso, sería viable sustituir en el corto plazo la importación de millones de toneladas de alimentos y “producirlos en el país”, como propone Petro para combatir la inflación. Así no más, por arte de birlibirloque. Pero eso, suponiendo que de la noche a la mañana incorporáramos las claves de la productividad de las potencias agrícolas, tomaría al menos 40 años. Mientras tanto, producir aquí seguirá siendo más caro; y los subsidios, la otra propuesta de Petro para bajar los precios, se comerán una buena tajada del presupuesto nacional. Seremos un país más pobre, no más rico.



Pero no en el metaverso. Allí podríamos ordeñar vaquitas de silicio y cosechar lechuguitas digitales, como en aquel infame 'Farmville' que a los cibernautas de cierta edad tanto tiempo nos robó.



Si Colombia fuera el metaverso, Petro podría cumplir otra de sus promesas, la de recuperar “pacíficamente” el territorio ocupado por grupos armados ilegales. “Pacíficamente”, ¿en serio? Es decir que el 8 de agosto se izaría una bandera blanca en la Casa de Nariño y así, sin más, los criminales renunciarán a las fabulosas rentas del narcotráfico y la minería ilegal y entregarán sus armas para siempre. Y toda la sangre derramada por policías, soldados y civiles habrá sido una idiotez histórica, el resultado de no haber tenido el discernimiento de elegir antes al líder de la Colombia Humana.



Quizá en el metaverso. Pero acá, en el planeta Tierra, Colombia ha tenido y tiene enemigos de verdad, hechos de carne y hueso y plomo y pentonita, entre los cuales militó Petro alguna vez, que no van a deponer las armas solo porque se les anuncie que el país ha entrado en la era de Acuario de la política del amor.



Acá en el planeta Tierra hay leyes que cumplir, y no me refiero a las constituciones y los códigos, sino a otras más elementales. La ley de la gravedad; la de la oferta y la demanda; las de la termodinámica; las de la aritmética y las finanzas; la que dice que la plata no crece en los árboles; y esa otra que dice que para distribuir la riqueza primero hay que crearla y que, sin los incentivos adecuados, la riqueza no surge sola. Son leyes jartas, lo sé. Se les atraviesan a las fantasías de charlatanes y políticos y vendedores de humo. Por eso los tecnoutopistas de Silicon Valley sueñan con mudarse al metaverso, porque anhelan un mundo libre de las ataduras de la realidad.



Pero Colombia, ay, no es el metaverso, y las utopías, ayayay, suelen salir al revés. Por eso insto a que el 29 de mayo voten en contra de la habladuría, la demagogia y la retórica. Voten por alguien con los pies en la tierra, que desee gobernar para la realidad concreta que nos circunda, con sus limitaciones y restricciones, y no para la fantasía. Cuando realidad y fantasía inevitablemente se estrellan, lo que queda es pobreza, desilusión, desorden y fracaso.



THIERRY WAYS

En Twitter: @tways



(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO aquí).