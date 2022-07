Fue vista por última vez el 19 de junio, día de la segunda vuelta de las elecciones. Después, nadie volvió a saber de ella. Salió temprano a votar y no regresó a casa. Alguien la vio adentrarse en una multitud que portaba prendas del Pacto Histórico, pero no la vio salir, como si se la hubiera tragado la muchedumbre. Alguien más dice que sí salió, pero que estaba irreconocible, pues le habían puesto camiseta y cachucha del movimiento.

Otro testigo tiene una versión distinta. Dice que la vio cerca del Capitolio, subiéndose a un camión marcado con el logo de Mermeladas La Inconstancia. Interrogado el testigo sobre si la desaparecida fue forzada a subir, este respondió que no, que le pareció que se montaba voluntariamente. “De pronto le echaron burundanga”, dijo.



La familia no duerme hace 15 días e implora a quien sepa algo que se comunique con el número que aparece en el afiche. Este afiche que dice: ‘SE BUSCA: OPOSICIÓN’.



En efecto, tras la victoria de Gustavo Petro, la oposición desapareció del escenario político nacional. En su lugar abunda la candidez: la de tantos analistas, observadores, opinadores y próximos funcionarios, que sostienen que no hay riesgo de aventurismo político en la victoria del Pacto Histórico, pues los contrapesos institucionales, en particular el Congreso, acabarán diluyendo las propuestas más extremas del presidente electo.



Ya vamos viendo que no será así. Casi todos los movimientos políticos, incluso los hipotéticamente disímiles, como los partidos Liberal y Conservador, han manifestado su respaldo al nuevo Gobierno. Eso presagia que el Legislativo de la era Petro se asimilará al de la era Santos. Recordemos que Juan Manuel Santos gozaba de una aplanadora parlamentaria, complementada por un comando de congresistas apodado los ‘bulldozer’ por los ejecutivos corruptos de la firma brasileña Odebrecht, que le aprobó proyectos tan creativos y sabrosos como la modificación del umbral del plebiscito y el ‘fast track’, que acortó el procedimiento para aprobar leyes y reformas constitucionales. No fue un cheque en blanco: fue toda una chequera.



Con una diferencia crucial: Santos tuvo que enfrentar a la oposición enérgica y disciplinada de un uribismo que hoy no es sombra de lo que era. Quienes crean, por tanto, que el gobierno de Petro encontrará resistencia a sus objetivos, más vale que se desengañen de esa idea. No se aterren, más bien, de que bajo su mandato se debiliten las cortapisas institucionales de la misma forma como lo hizo Santos, y con similares argumentos. No estoy hablando de cosas imposibles, hablo de cosas que ya han pasado.



Eso no debería inquietar solo a quienes votaron contra Petro, sino a todos los que simplemente quieran un país bien gobernado. La oposición, en el debate público, es análoga a la competencia en el mercado: es la fuerza que pule, afina, moldea y mejora los productos y servicios de la política. Es lo que obliga a los gobiernos, como a los negocios, a mantenerse en forma. Sin oposición, los gobiernos se tornan fofos, autocomplacientes y despóticos.



Además, los votos de Hernández no fueron pocos. Después de Petro, sacó la segunda votación más alta de la historia: 10,6 millones de electores. La mayoría de ellos no votó realmente por ‘el ingeniero’ –quien ya anunció también su apoyo al ganador–, sino en contra del Pacto Histórico. Eso quiere decir que, con un Congreso entregado al petrismo, la mitad del país estará sin voz.



Y eso habla mal de la representatividad de nuestro sistema, pero también supone una oportunidad de oro para quien sepa aprovecharla. Media Colombia está políticamente huérfana, expectante de que surja alguien que logre interpretarla. Imposible un terreno más fértil para nuevos liderazgos.



THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net



(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO aquí).