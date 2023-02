Salud en reversa

En un país como el nuestro, con sus consabidos niveles de corrupción e ineficiencia estatal, quienes exigen aumentar el rol del Estado en algún aspecto de la vida nacional están pidiendo, en realidad, dos cosas. La primera es la que se dice: una mayor participación del Estado en la salud, la educación, la planeación económica, etc., cualquiera que sea el asunto en cuestión. La segunda, empero, suele omitirse, como si se diera por descontado. Pero es igual de desafiante, o más: que el Estado, mágicamente, supere su ineficiencia para ejecutar a cabalidad el rol agrandado que se le exige.

Esa segunda parte, como digo, no suele hacerse explícita, a pesar de ser una tarea aun mayor que la primera. Por eso me sorprendió que uno de los defensores de la reforma de la salud lo dijera de frente. Cuando los periodistas de Blu Radio le preguntaron a Félix Martínez, director de la Adres, si no le preocupaba que una mayor estatización de la salud la dejara a merced de la politiquería, su respuesta fue: “Arreglen el régimen político”.

Arreglemos el régimen político. Fácil.

Es diciente que en una entrevista de más de una hora, el funcionario del Gobierno le dedicara solo unos segundos a despachar, como si fuera un detalle menor, la preocupación central de la ciudadanía: que el nuevo sistema sea capturado –muchísimo más que el actual– por el derroche, la corrupción y el clientelismo.

Pero el Gobierno se ha dedicado a desoír sistemáticamente a la gente. Ni las encuestas, según las cuales los colombianos no quieren la eliminación de las EPS; ni las incógnitas sobre la financiación de la reforma; ni el lánguido apoyo a la marcha convocada para apoyarla; ni los expertos que explican que nuestro sistema está lejos de ser “uno de los peores del mundo”, como dice el Presidente; ni las advertencias de su ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien considera que destruir el sistema existente “sería un suicidio”; o de su ministra de Agricultura, Cecilia López, a quien le “aterra que se repita” la experiencia del Instituto de Seguros Sociales: ninguna de estas alertas obstó para que el Gobierno avanzara en su afán de desmantelar, a como dé lugar, el modelo actual.

Tengo edad suficiente para recordar a mis padres rogándole al cacique político de la época que les ayudara a conseguir una cama en el ISS para algún familiar o allegado. ¿A ese pasado nos quiere devolver la ministra Corcho?

En las próximas semanas oiremos voces bienintencionadas decir que la reforma no es perfecta, pero tiene cosas buenas y lo que necesita son ajustes. Eso sería caer en una trampa, en mi opinión. Los elementos más peligrosos de la reforma, la eliminación de la función aseguradora de las EPS y la impajaritable politización del sistema, son la columna vertebral del proyecto. Mejor sería, como pasó con la nueva constitución chilena, rechazar el texto en su totalidad. Y presentar otro que ataque las dolencias del sistema –nadie las niega– sin arrasar con lo que funciona.

El pulso queda en manos del Congreso, lo cual no es buen augurio. Difícilmente la clase política rechazará una reforma que agiganta el poder de la clase política. Pero si alguna facultad nos queda a los ciudadanos ante este Ejecutivo desmantelador es la de hacer listas: listas de los congresistas, ministros y demás funcionarios que apoyen el retorno al pasado, para prometerles ni un voto en el futuro.

En campaña, el gracioso alcalde de Medellín, Daniel Quintero –quien ha estado ocupado promocionando un grupo de ‘teen’ pop mexicano mientas estalla un escándalo de alimentación infantil en su administración–, le hacía propaganda ilegal al presidente Petro con una frase de chofer: “El cambio en primera”.

Pues llegó el cambio, pero resulta que era en réver.

THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net

(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO, aquí)