El lunes me desperté con un impertinente zumbido electrónico en la casa. Venía de una UPS que hice instalar hace unas semanas. Una UPS es básicamente una pila grande –esta es del tamaño de un altavoz mediano– para mantener encendidos computadores y otros dispositivos cuando se corta la luz. Debo explicar que vivo en el Caribe colombiano, donde el fluido eléctrico imita las olas del mar: viene y se va.

Los técnicos que habían hecho la instalación vinieron, hundieron unos botones en el frente de la caja y cesó la horrible bulla. “Todo listo”, me dijeron. “¿Seguro?”, pregunté. “Segurísimo”.

En la madrugada volvió el zumbido. Al día siguiente regresaron los técnicos, y nada. Soluciones propuestas: desconectar el aparato o irme a escribir a otro lado.

Una avería doméstica le pasa a cualquiera, no tiene nada de particular. Pero me llama la atención el “seguro, segurísimo” de los técnicos. Una mejor respuesta habría sido: “No sabemos qué tiene, pero vamos a averiguar”.

A muchos les habrá pasado: reparaciones o instalaciones mal hechas, apresuradas, sin la precaución de una revisión final. Realizadas por personas trabajadoras y bienintencionadas, pero que se tienen demasiada confianza: creen sabérselas todas y piensan que consultar un manual de instrucciones, una especificación técnica o a un tercero es casi una muestra de debilidad.

Esos casos son comunes en nuestro país no porque los electricistas, mecánicos, técnicos, albañiles, constructores, etc., colombianos sean más tercos o menos capaces que los de otras partes, sino por una condición que consideramos una virtud, pero que, cuando se le exige demasiado, se convierte en fuente de equivocaciones.

Esa circunstancia es que Colombia sigue siendo, en gran medida, una economía de frontera: un bazar del rebusque. Incluso muchas grandes empresas, admiradas por su sofisticación, nacieron gracias al ingenio de algún emprendedor con talento para cacharrear problemas, no por juiciosos planes de negocios o estudios de mercado.

Esa industriosidad es admirable. Pero todos los que aprendemos algún oficio empíricamente somos presa fácil del síndrome de creer sabérnoslas todas. De comprender lo suficiente sobre un tema –dice el astrofísico Neil deGrasse Tyson– para creer que se tiene razón, pero no lo suficiente para saber cuándo no se tiene.

Ese estado se conoce más elegantemente como ‘efecto Dunning-Kruger’. Imaginen una gráfica: el eje horizontal representa el conocimiento y el vertical, la confianza. Al abordar un tema nuevo, no sabemos nada: nuestro conocimiento es bajo y nuestra confianza también. A medida que aprendemos sobre la materia, el conocimiento aumenta. Y, como sentimos que hemos aprendido mucho, la confianza se dispara. Pero apenas somos unos principiantes: ignoramos la vastedad de todo lo que aún ignoramos. Solo cuando alcanzamos cierto umbral de conocimiento descubrimos cuánto nos falta por entender. Paradójicamente –pues ahora sabemos más–, nuestra confianza se desploma. Pero vuelve a subir, lentamente, conforme seguimos aprendiendo.

El efecto Dunning-Kruger aqueja a muchos de nosotros en países con educación deficiente, en los que se mitologiza el conocimiento adquirido ‘en la calle’. Este no carece de valor, muy por el contrario, pero tiene límites, sobre todo en un planeta cada vez más tecnificado. El exceso de confianza, quizá consustancial al subdesarrollo, favorece el atajo y la ‘empanada’ por sobre las buenas prácticas, que están ahí, en el manual de instrucciones que nadie lee porque es de pendejos perder tiempo en eso.

Y no hablo solo de oficios manuales o reparaciones caseras. También en las grandes políticas públicas no faltan quienes se las saben todas, tienen todas las respuestas y no necesitan consultarle nada a nadie.

THIERRY WAYS

