Primeros treinta días

Treinta días no es plazo para evaluar a un nuevo gobierno, pero algunas características del de Gustavo Petro ya resultan evidentes.



La principal, que subyace a todas las demás, es que no hay duda de que con Petro, Colombia alcanzó un punto de inflexión en su historia política. No solo el Presidente, sino buena parte de sus funcionarios y congresistas aliados provienen de sectores sociales distintos, familias distintas, formaciones distintas e incluso etnias distintas a las que estamos acostumbrados a ver en el poder. Eso habla bien de la democracia colombiana; sí, la misma cuya existencia negaban hace seis meses todos los precandidatos –todos, sin falta– del movimiento que, gracias a esa democracia, ganó las elecciones.

Los centristas que votaron por Petro en la segunda vuelta –y le dieron la victoria– lo hicieron confiados en que el presidente se parecería más al candidato moderado que se corrió hacia el centro conforme avanzaba la campaña y no al activista que hace años declaraba su admiración por Hugo Chávez. Pues bien, el segundo punto evidente de este primer mes es que ese Petro moderado era un producto de la mercadotecnia electoral. Petro presidente es mucho menos mesurado que Petro candidato. Por eso el protagonismo de la espada de Bolívar el día de la posesión, que es un símbolo del M-19 –es decir, de la revolución– más que de la unidad nacional. Por eso una Cancillería que se abstiene de condenar archiconocidas violaciones de derechos humanos en Nicaragua, país miembro del eje de la izquierda latinoamericana al que ahora pertenecemos. Por eso una ministra de Minas y Energía que está en contra de la minería para producir energía; una ministra del Trabajo del Partido Comunista, receloso de los empresarios que son quienes generan trabajo; una ministra de Agricultura cuyas declaraciones iniciales (luego revisadas) causaron pánico entre quienes se dedican a la agricultura, etcétera.



Esos nombramientos y declaraciones por ahora solo son señales, falta ver si se traducen en acciones concretas. Pero es innegable la veta de radicalismo, e incluso aventurismo, del nuevo gobierno, por lo cual un giro hacia la moderación solo puede venir de los contrapesos que le hagan el Congreso, las cortes, la prensa y la sociedad civil: gremios, redes sociales, movimientos ciudadanos, etc.



El nuevo gobierno se enfrenta, finalmente, a dos severos obstáculos al cumplimiento de sus proyectos. El primero es la compleja tesitura fiscal, que bien podría agravarse si la reforma tributaria le apaga los motores a la economía y el país deja de crecer.



El segundo será la seguridad. Como lo demuestran el aumento del sicariato y la seguidilla de masacres de los últimos días, Colombia está lejos de estar en paz. Y no hay ninguna garantía de que la estrategia de buscar la ‘paz total’ negociando con todos los grupos armados consiga pacificar al país y no sea, en cambio, un funesto incentivo para que se desmovilicen unos actores mientras otros toman su lugar y se fragmentan y multiplican las bandas criminales. En México, otro territorio asolado por el crimen organizado, el presidente López Obrador prometió “abrazos, no balazos”, y su sexenio está camino a convertirse en el más mortífero de la historia, con más de 130.000 balazos.



La primera encuesta sobre la gestión del nuevo mandatario arrojó que el 56 por ciento de la ciudadanía la aprueba, resultado que los amigos del Gobierno recibieron como una victoria temprana. Es alto comparado con el 27 por ciento final de la era Duque, pero tanto Uribe como Santos comenzaron sus gobiernos con aprobaciones cercanas al 70 por ciento. Petro arranca, en otras palabras, con menos gasolina en el tanque que algunos de sus antecesores. Cambiando de metáfora: la luna de miel durará poco.



