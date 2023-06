Por qué leer a Cormac

El martes, al cobijo de las montañas de la Sangre de Cristo en Nuevo México, falleció un señor huraño a quien muchos consideran el mayor escritor estadounidense de su tiempo.

Fue bautizado Charles, pero se cambió el nombre por uno que se parecía más a él: Cormac. Al igual que ese bisílabo, las palabras en las frases de Cormac McCarthy suelen ser compactas y precisas como piedras preciosas. Y si por algún motivo necesita expresar algo que no cabe en un recio vocablo de linaje anglosajón, McCarthy ensambla uno nuevo a partir de otros dos, a la manera de Joyce, Faulkner y Burgess.

Eso hace que el diccionario sea indispensable para leerlo; indispensable e insuficiente. Pues lo que engrandece su escritura, lo que hace que lo comparen con Milton y Melville, es el asombro que produce su prosa, que no se priva de ningún registro –arcaico, bíblico o científico– con tal de describir el mundo como si fuera nuevo. Al igual que la del magdalenense García, la obra de McCarthy no puede reducirse a lo narrado, pues el vocabulario y la sintaxis son tanto o más importantes que la trama. Su suroeste americano, como el Macondo nuestro, es un espacio conjurado por la poesía. No existiría si no fuera por las palabras que lo crean.

Esta comparación con García Márquez no es del todo gratuita, espero. ¿O seré yo el único que percibe un guiño a la segunda frase de ‘Cien años de soledad’ cuando McCarthy describe, en ‘Meridiano de sangre’, considerada su obra maestra, “las piedras blancas del lecho muerto del río redondas y lisas como huevos arcanos”?

Cormac necesita inventar un lenguaje porque su tema es lo inenarrable: la parte del mundo que preferimos ignorar. Que necesitamos ignorar para funcionar como civilización. Casi no existen en sus historias las cotidianidades de la novela realista. La marquesa nunca sale a las cinco. Su universo está repleto de seres brutales y marginales, tullidos de mente o de cuerpo, practicantes del homicidio, el incesto, la necrofilia o el canibalismo. De vez en cuando estos horrores son redimidos por actos de amor o de coraje. Pero, la mayoría de las veces, sus páginas son un inventario de crueldades. Un caleidoscopio de violencias.

Y hay que decir, además, que no lo hace con intención pedagógica o moralizante. No dibuja espantos con el fin de aleccionarnos y volvernos mejores personas. No busca estetizar la violencia, ni ironizar a su respecto, como los filmes de Tarantino. Tampoco instrumentalizarla para espantar al burgués. No, en las novelas de McCarthy la violencia simplemente es, como el aire o el sol o las impávidas estrellas.

¿Por qué gastarle tiempo a una obra tan inhóspita y feroz? O, lo que viene a ser la misma pregunta: ¿por qué tantos lectores se volcaron a las redes a lamentar con tanto pesar la partida de este catalogador del mal?

Porque la exposición al gran arte, aun cuando versa sobre el lado oscuro de la existencia –como el ‘Guernica’ de Picasso–, nos expande cognitiva y espiritualmente. Nos enseña a ver de nuevas formas. Nos complejiza, lo que es decir: nos hace crecer. Por el precio de unas horas de lectura, cerramos el texto alterados, cambiados, incapaces de ser los mismos que éramos antes. La mente se ha ensanchado, reclama ahora más espacio, tolera menos la ramplonería y la ordinariez.

Y luego, en este caso concreto, porque el contraste entre la truculencia de lo narrado y la belleza del lenguaje empleado para narrarlo tal vez nos dice algo sobre el poder de las palabras para consolarnos del salvajismo que el mundo inevitablemente avienta en nuestra dirección. Y esa es una información invaluable para cualquier lector. Quizá la razón por la que lee.

Fue mi esposa quien me hizo la pregunta: ¿Por qué lees a Cormac? Escribí esta columna para intentar responderle.

