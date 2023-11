Los petristas desilusionados, que son tantos que pronto podrán fundar su propio partido político, se quejan de que el ‘gobierno del cambio’ está resultando más de lo mismo. No hallo justo su reclamo, pues eso era previsible desde la campaña, dadas las alianzas que hizo el Pacto Histórico para llegar al poder. Pero hay otro factor, más estructural, si se quiere, detrás de esa sensación de politiquería galopante.

Quienes nos consideramos liberales –hablo de la filosofía política, no del partido– abogamos, entre otros principios, por Estados limitados. No lo hacemos, como sostienen con revanchismo y algo de saña ciertos funcionarios oficialistas, porque seamos ‘enemigos del pueblo’, ‘antiderechos’ cavernarios o ‘neoliberales’ sin alma que solo creemos en el mercado, sino porque somos prudentemente escépticos sobre la pureza moral de la especie humana, porque entendemos que el poder corrompe, porque conocemos la venalidad de muchas de nuestras entidades públicas y consideramos riesgoso poner en manos de esas entidades el manejo exclusivo de las cuestiones más importantes de la sociedad. Como la salud, por ejemplo.

Esa postura habitualmente suscita dos réplicas. La primera es que en otras partes del mundo el Estado sí se ocupa de tal o cual cosa, y lo hace divinamente. Como evidencia se suele invocar a algún país nórdico. Es verdad: el Estado sueco se encarga de más cosas que el colombiano y lo hace bastante bien. Y si nuestro Estado tuviera las capacidades del Estado sueco, quizá hasta yo me sentiría tranquilo cediéndole más responsabilidades.

Pero un ‘Estado sueco’ no es una pieza de recambio que se compra en el mercado de las instituciones políticas y se instala en reemplazo de un Estado de inferior calidad. Es una construcción de siglos, para cuyo buen funcionamiento se requieren no solo las instituciones sociopolíticas suecas, sino también los trenes suecos y las escuelas suecas y hasta la nutrición sueca. Un cúmulo de cosas que no vamos a tener de la noche a la mañana simplemente porque las elecciones las gane un candidato en vez de otro.

La segunda réplica tiene que ver con las alternativas. ¿Qué nos hace pensar que los privados pueden hacerlo mejor? ¿Acaso los privados no son corruptibles también y, para colmo, motivados por el lucro?

Los hombres y las mujeres que integran el sector privado no son éticamente peores ni mejores que los del sector público, son iguales. Y no hay duda de que en el sector privado también ocurren casos de corrupción. Pero, a diferencia de una entidad estatal, que puede persistir bajo administraciones corruptas o proveer productos y servicios de mala calidad durante décadas, el filtro de la competencia de mercado lleva a que una organización privada que preste un mal servicio, o permita que sus funcionarios la saqueen, desaparezca más temprano que tarde. Casi todos los grandes casos de corrupción privada, como el pago de coimas para obtener contratos, ocurren en el nexo entre lo público y lo privado: allí donde los privados pueden portarse mal sin temor a represalias ni penales ni comerciales, pues están amparados por sus cómplices políticos.

En un país con instituciones tan imperfectas como las nuestras, un Gobierno obsesionado con expandir el rol del Estado en casi todos los aspectos de la vida –la salud, las pensiones, los servicios públicos, los contratos laborales, etc.– acabará por engordar la corrupción y el clientelismo a proporciones nunca vistas.

Eso no quiere decir que no debamos mejorar las capacidades de nuestro Estado. Pero mientras llega el día en que nos podamos sentir orgullosos de él, no conviene albergar los asuntos más cruciales de nuestra existencia, de manera exclusiva, en un edificio que sabemos enclenque y plagado de roedores.

THIERRY WAYS

