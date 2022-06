Para la muestra, el tarjetón

No, no ha sido la peor campaña que se recuerde. Eso sería olvidar que en 1994 el cartel de Cali financió al candidato ganador y que en 1990 tres de los aspirantes no llegaron vivos a las elecciones. Basten esos ejemplos para que quienes dicen que Colombia está peor que nunca repiensen su tremendismo.

Pero eso no quiere decir que esta no haya sido una campaña desastrosa. Extenuante y aturdidora. Ojalá en adelante comprimamos el ciclo electoral para no paralizar al país cada cuatro años durante 12 meses, o más, mientras escogemos al nuevo administrador del edificio Colombia, como nos representaba Jaime Garzón. La política es necesaria, pero no debe ser el drama central de nuestras vidas.



Ahora, si bien es cierto que fue una campaña turbia, polarizante, en la que se hizo de la ética un caucho, creo que también tuvo algo rescatable. Algo que puede salir bien o mal en los próximos años, pero que, a priori, indica un cambio deseable para la sociedad.



Observemos la composición de los dos equipos que llegaron a la final: un exguerrillero de origen modesto, acompañado de una afrodescendiente caucana que alguna vez trabajó como empleada doméstica. Y un hijo de campesinos que, gracias a su formación en la universidad pública, se convirtió en un exitoso empresario; junto a otra afrocolombiana, de clase media, licenciada en química y doctora en educación.

¿Qué no hay en esa foto? No hay hijos de expresidentes, apellidos de familias encumbradas, representantes de las oligarquías que nos han gobernado durante el último siglo ni miembros de los clubes de autoelogio de las universidades privadas capitalinas. No hay aristócratas ni patricios.

No sabemos si esta elección se traduzca en progreso o desengaño.

No somos ingenuos. Sabemos que detrás de los dos aspirantes se agazapan –más flagrantemente del lado de Petro que del de Hernández– integrantes de las roscas y clanes que hicieron de nuestro Estado una piñata; y que una vez posesionado el nuevo presidente se dedicarán a urdir amaños para conservar sus privilegios. Pero el hecho de que ya no aparezcan en el cartel, sino en las sombras, indica que mientras estábamos ocupados con Uribe, Santos, las Farc, Duque y la pandemia, algo estaba cambiando en el país.



“Colombia va a cambiar”, repetía Sergio Fajardo. Creo que alguna vez incluso le oí decir: “Colombia ya cambió”. Y tenía razón. Para la muestra, el tarjetón.

No sabemos si ese cambio se convierta en progreso o desengaño. Dependerá de lo que haga el nuevo mandatario con el inédito mandato popular que recibirá hoy. Pero incluso sin conocer el final de la trama podemos celebrar que los políticos comiencen a parecerse más a la gente a la que aspiran gobernar y menos a su combo de congéneres. Si el desgaste de la política tradicional nos condujo a esto –con todos los defectos que tienen los dos candidatos, que son muchísimos–, podemos al menos afirmar, como Fajardo, que Colombia ya cambió. Y que su democracia está muy viva.



Por supuesto, la vitalidad de la democracia, como sabemos desde los griegos y como lo demostró el (inicialmente democrático) chavismo, no es garantía de buenos gobiernos. De hecho, esta tarde, cuando cierren las urnas, habremos elegido a un demagogo con muchas ideas inconvenientes, por no decir peligrosas, de quien habrá que tomar distancia crítica de inmediato. Y lo peor es que lo sabemos por anticipado, no hace falta conocer al ganador.



El reto de los próximos cuatro años, entonces, será lograr que este, el momento de mayor renovación de la democracia colombiana en mucho tiempo, sea un paso hacia una sociedad más incluyente, como sugiere la foto de los candidatos. Y no un destello engañoso, como en esos pacientes graves que tienen una recuperación repentina y esperanzadora pocos días antes de morir.

THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net

(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO aquí).