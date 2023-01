Ni justo ni bueno

Una confidencia: la semana pasada, uno de los editores del periódico me sugirió que mejorara uno de los argumentos centrales de mi columna, que no le parecía muy bueno. Esto fue horas después del plazo de entrega; quien haya escrito para la prensa sabe lo angustioso que es enmendar un texto contra el reloj.

Pero no me inquieté. El tema de la columna era la ligereza del Gobierno con las cifras. Si necesitaba cambiar uno de los ejemplos que había usado, sabía que sería fácil encontrar otro. Así fue.

Y es que son tan frecuentes los casos que a los pocos días surgió uno más. Esta vez en el documento del Ministerio de Minas llamado ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa’, que le ha permitido al Gobierno afirmar que contamos con reservas de gas suficientes por lo menos hasta 2037. Según expertos consultados por Caracol Radio –entre ellos la propia viceministra Belizza Ruiz–, esa conclusión es falsa, pues el informe tiene serios errores metodológicos. El diagnóstico del Gobierno, en otras palabras, no es bueno.

Pero ese tema, como dije, era el de la semana pasada: los descaches cuantitativos de la Administración. Hoy quiero hablar de sus imprecisiones cualitativas. En particular, del adjetivo que califica la transición energética en la formulación del Gobierno. Esta debe ser, como reza en todas las comunicaciones oficiales, ‘justa’.

¿Qué es lo ‘justo’? La filosofía a lo largo de su historia se ha dedicado a preguntárselo, desde más allá de Platón hasta más acá de John Rawls. Con respuestas diferentes, por supuesto. El peligro de usar ese concepto para calificar un asunto técnico radica precisamente en eso: que lo justo es distinto para cada quien. En el caso de la transición energética colombiana, ¿de qué justicia estamos hablando? O mejor dicho: ¿de justicia para quién?

Podríamos hablar de justicia intergeneracional, es decir que los colombianos del futuro no tengan que pagar los platos rotos por la imprudencia ambiental del presente. Pero cabe anotar que en ese caso, los daños no necesariamente serían responsabilidad de los colombianos de hoy, que no somos grandes emisores de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, también podríamos hablar de justicia para los colombianos pobres de la actualidad, quienes sin duda quieren mejor calidad de vida: cocinar con gas en vez de leña, por ejemplo. Para eso se requiere energía barata hoy y no mañana. O podríamos hablar de justicia para los trabajadores y empresarios nacionales, quienes considerarían poco justo hallarse en inferioridad de condiciones frente a productores foráneos cuyos costos son más bajos debido a que no necesitan importar gas natural de las tiranías vecinas, como propone el Gobierno.

En fin, lo ‘justo’ puede ser muchas cosas, según a quién se le pregunte. Pero esa indefinición, lejos de ser un problema, es de gran utilidad para el petrismo.

La transición energética debería ser un proyecto con metas e indicadores verificables y razonables. Si se deja de buscar gas, por ejemplo, el gas se acaba, y Colombia pagará más para importarlo. Las cifras y los hechos son tozudos y suelen aguarles la fiesta a las utopías y las ideologías. Por eso estas últimas gustan de palabras que suenen bien pero cuyo sentido sea maleable, para poder definirlas a su antojo.

Esas palabras son comodines que, como en los naipes, pueden significar cualquier cosa. El ‘joker’ aquí es la palabra ‘justa’: un concepto borroso que permite introducir cualquier criterio ideológico que sea necesario para justificar decisiones que deberían ser tomadas con criterio técnico.

Avispémonos. Colombia merece claridad sobre este proyecto que definirá nuestro futuro. Claridad en los números y claridad en los conceptos.

THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net

(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO aquí)