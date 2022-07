Los procesos de negociación con grupos armados en Colombia tienen categorías, como las sillas de los aviones o la carne en las famas. Los hay de primera y de segunda. La diferencia puede apreciarse en la atención que les dedica la opinión pública. Los ‘de primera’ acaparan titulares y columnas de prensa, se convierten en tema permanente de la radio mañanera y dominan la agenda nacional durante meses o años. Su éxito o fracaso se proyectan sobre el gobierno de turno. Ejemplos de esa categoría son la desmovilización del M-19, el proceso de Pastrana con las Farc, el de Uribe con las Autodefensas y el de Santos de nuevo con las Farc.

Las negociaciones ‘de segunda’ no es que sean irrelevantes, sino que, por las razones que sea, la gente anda menos pendiente de ellas que de las otras. Quizá porque se adelantan con grupos más pequeños, como en el caso del Quintín Lame o el Epl. O quizá porque están permeadas por un sentimiento de resignación, pues se han intentado varias veces sin que se note progreso alguno, como en el caso del Eln.



No quiero sugerir, en absoluto, que esos grupos sean menos capaces de causar graves perjuicios al orden público y sufrimiento a sus víctimas. Ciertamente el Eln lo ha hecho. A lo que me refiero es solo a que, de nuevo, por los motivos que sea, la ciudadanía les presta menos atención a unos escenarios que a otros.



Y eso supone una ventaja para el nuevo gobierno. Hay casos en los que el producto de segunda es preferible al de primera.



La razón es que estos procesos, al figurar menos en el radar de la opinión, generan menos resistencia y menos controversia que los demás.



Recordemos tan solo lo que fue, no hace nada, la elaboración del acuerdo con las Farc, un lapso de al menos cuatro años cargado de pugnacidad diaria acá en Colombia mientras en Cuba se negociaba. Esa negociación causó rupturas en la ciudadanía y el establecimiento que persisten hasta hoy, y no es exagerado afirmar que fueron decisivas en la victoria de Gustavo Petro.



O recordemos lo que fue, un poco antes, la desmovilización de las Auc, otro momento envenenado de la historia reciente del país. O el cuatrienio de zozobra que fueron los diálogos del Caguán.



El anuncio de Santos de buscar una nueva negociación con el Eln en 2017, en cambio, no despertó ni de lejos la misma oposición (ni la misma esperanza ni el mismo interés) que los diálogos con las Farc. Como tampoco lo hará, de llevarse a cabo, el posible sometimiento a la justicia de las bandas criminales que le han planteado esa posibilidad al presidente electo. Los colombianos hemos sido recurrentemente generosos (o pragmáticos) con los grandes grupos ilegales, como los carteles del narcotráfico de los 90. El país siempre ha aceptado negociar con tal de reducir el derramamiento de sangre.



El riesgo de esto, por supuesto, es que cuando los criminales intuyen que el gobierno está dispuesto a ceder, se crea un incentivo para que las bandas intensifiquen la violencia, a fin de ablandar cualquier resistencia a la negociación. Es lo que ha pasado en estos meses con el infame ‘plan pistola’ que les ha costado la vida a 36 policías, como en las peores épocas de Pablo Escobar.



Por eso el nuevo gobierno debe ser sumamente cuidadoso con sus pronunciamientos al respecto de una posible negociación y, si la va a hacer, debe hacerla pronto y de manera eficaz. Por las razones que he dado, no creo que mucha gente se oponga. Pero cada día que pasa es un día en el que pueden morir más miembros de la Fuerza Pública.



Que esa política de sometimiento conduzca a un verdadero descenso del crimen y la violencia, y no simplemente a incentivar el nacimiento de nuevas bandas que reemplacen a las actuales... aunque ese ya es otro tema.



THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net



(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO, aquí).