Motos, ministerios y mataderos

Tan imperiosa no debía de ser la reforma tributaria si al Gobierno le sobraban dos billones de pesos –el 10 % de lo que aspira a recaudar– para regalárselos a los motociclistas. Es lo que costará el subsidio focalizado al seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat) que se anunció esta semana.

El descuento, a cargo del erario, fue recibido con alborozo por los dueños de motos, como es natural. ¿Pero era realmente prioritario habiendo tantas otras necesidades urgentes? Máxime cuando cifras conocidas por este diario indican que en el 80 % de los accidentes hay motos involucradas, que sus propietarios aportan al sistema 3,7 veces menos de lo que cuesta su accidentalidad y que evaden el pago del Soat en un 61 %.

Quienes más recargan el sistema de aseguramiento, en otras palabras, pagarán menos.

No deja de ser curioso. Hasta hace una semana, el impuesto a los alimentos ‘ultraprocesados’ se justificaba argumentando que había que compensar los costos que le causaban al sistema de salud. Pero esa lógica parece no aplicarse para vehículos de combustión interna de dos ruedas.

Y esa no es la única curiosidad. Dicen el ministro de Transporte y otros defensores del subsidio que con él se formalizarían los motociclistas que no pagan el seguro. La reducción de la tarifa reduciría la evasión. ¡Vaya, vaya! Parece que el Gobierno hubiera adoptado la tesis del economista Arthur Laffer, piedra angular del neoliberalismo reaganiano, quien explicaba que, en ciertas circunstancias, reducir los impuestos aumenta el recaudo, en lugar de disminuirlo.

Tan raro entonces que no se aplicara esa tesis en la reforma tributaria. Para reducir el impuesto de renta a las empresas, por ejemplo.

¿Se volvió neoliberal el petrismo? ¿Hay un culto secreto a Reagan en los entresijos de la Administración? ¿O estamos, más bien, ante justificaciones acomodadas? “Si me conviene, bajar las tarifas aumenta el recaudo; si no me conviene, es al revés”. Como digo una cosa digo otra.

La explicación de estas contradicciones pintorescas se aprecia mejor si incluimos otros elementos en la imagen. La propuesta de revivir los insalubres mataderos municipales, por ejemplo, que sería un retroceso no solo en salud pública, sino en higiene moral. Pues estos no solo incumplían los más elementales parámetros sanitarios, sino que fueron, en su momento, instrumentos de legendarias tramas de saqueo y corrupción.

¿Pero qué alcalde se va a resistir a apoyar a un gobierno que promete entregarle una porción del sabroso negocio de la carne en su municipio? ¿Y qué motociclista votaría por alguien que no garantice el subsidio a las obligaciones que debe pagar por circular?

Y, para adjuntar otro ejemplo que se viene urdiendo en la actual reforma política: ¿a qué congresista no le va a gustar la posibilidad de que, siempre y cuando trate con cariño los proyectos del Gobierno, pueda salir disparado desde el Capitolio –como hombre bala en cañón de circo– directo a un despacho de ministro?

Estas iniciativas, y varias más que se ventilan por ahí, se explican por la necesidad de capturar clientelas políticas, de cara a las elecciones regionales del año entrante y las nacionales de 2026, para que el Pacto Histórico pueda apoltronarse en el poder. Todo financiado, para mayor sabrosura, con dinero de los contribuyentes. Poco importa que luego hagan falta más impuestos, que se comprometa la inocuidad alimentaria o que se debiliten los contrapesos de la Constitución.

Me dirán que así es el poder; que esas prácticas –motos, ministerios, mataderos: marrulla– siempre han existido; que los gobiernos anteriores hacían lo mismo; que esto no es más que politics as usual, como dicen los gringos.

Pero es que a mí me habían dicho que este era el gobierno del cambio.

THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net

