Moisés y el faraón

Semejante simbolismo no puede ser accidental. Además, no es la primera vez. En 2018, el entonces candidato Gustavo Petro grabó en mármol unos compromisos con la ciudadanía, que incluían asuntos como “impulsaré el tránsito ordenado a las energías limpias” y “no expropiaré”. Eran 12 mandamientos y no 10, como en la Biblia –nuestro mandatario no se caracteriza por la contención discursiva–, pero ello no obstó para que la prensa titulara: ‘Como Moisés’.

Días antes, Petro había emitido un extraño trino en el que hablaba de un pueblo que escapaba de un “gran faraón que venía atrás cortando cabezas”. Y entonces se partían las aguas, “las aguas de la historia”.

Y como para que no quedaran dudas, esta semana el Presidente promulgó un decálogo –ahora sí fueron diez puntos– para la salvación del planeta. ¿Dónde lo hizo? En el balneario egipcio de Sharm el Sheij, sede de la COP27, en la península del Sinaí, donde Moisés recibió de Jehová los diez mandamientos para la salvación del pueblo elegido.

Sobre los paralelos entre el profeta bíblico y el mandatario colombiano, declaro suficiente ilustración.

Pasemos al decálogo: un compendio de buenas intenciones, de las que está empedrado lo que ya sabemos. “Evitar la guerra”, dice una de ellas, como si el mundo fuera una canción de Lennon. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes?

No todos los puntos, sin embargo, son inofensivos. Dice el número dos que “el mercado no es el mecanismo para superar la crisis climática”, pues, para Petro, el mercado la habría causado. Pero las crisis las causan las personas, no el mercado, que no es más que la manifestación de los deseos y necesidades de la gente. Y el mercado, además, es el motor de innovación más poderoso que conocemos. Prescindir de él justo cuando más se requiere innovar es renunciar a un recurso indispensable para solucionar el problema.

Añade Petro que la gente debe actuar “con o sin permiso de los gobiernos” y que “la movilización de la humanidad” es más importante que un “acuerdo de tecnócratas”. Lo primero suena a una invitación a desconocer la ley si se estima conveniente: una fórmula para el caos. Y lo segundo, a que sea el activismo, no la ciencia y el conocimiento, lo que obre la transformación. Ese es un llamado vano. El activismo puede azuzar a la sociedad, pero serán los desdeñados tecnócratas quienes ejerzan la ingrata tarea de convertir las intenciones en realidades.

El punto más miedoso, sin embargo, es el tercero. “Solo la planificación pública y global, multilateral”, dice, puede descarbonizar la economía. Petro dice claramente ‘planificación’ en lugar de ‘regulación’. No es la primera vez y no creo que sea casual. Hay un abismo entre los dos modelos.

‘Regulación’ es, por ejemplo, lo que hace la Unión Europea (y que tanto irritaba a los partidarios del ‘brexit’): fijar normas y estándares con el fin de modular el mercado para el beneficio general. ‘Planificación’ es otra cosa. Es lo que hacían la Unión Soviética y sus imitadores y que trajo ruina, retraso y desmedro ecológico a sus países, pues, como lo demostró el siglo XX, la planificación central suele implosionar bajo el peso de la parálisis.

Semejante proyecto –manejado desde la ONU, propone Petro– solo podría materializarse por medio de un mecanismo omnímodo, que decidiría cuánto café puede sembrar un agricultor tolimense y cuánto acero tiene derecho a fundir una siderúrgica en la India. Sería el mayor leviatán jamás concebido: tendiente al autoritarismo, abocado al fracaso y seguramente imposible de implementar bien, pero con poder de decidir sobre incontables aspectos de nuestras vidas.

Que no se nos escape que Petro, aunque se presente a sí mismo como un Moisés, está proponiendo que el mundo sea controlado por un faraón.

