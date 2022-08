Los peros satánicos

Casi lo logran. Treinta y tres años después de que el Líder Supremo de Irán emitiera su medieval fetua contra el novelista Salman Rushdie, un energúmeno, que ni siquiera había nacido cuando aquello sucedió, decidió que él, es decir, su brazo y la hoja de su cuchillo, serían el instrumento tardío de la ira del ayatola. Se aprovechó de que el escritor había bajado la guardia en los últimos tiempos para hundirle diez veces la faca: en el brazo, en el pecho, en el hígado, en el ojo derecho. Por ahora, el escritor sobrevive.

El supuesto crimen de Rushdie, por el que fue sentenciado a muerte aquel San Valentín de 1989 –‘annus horribilis’ también en Colombia, pero por otros motivos– fue haber hecho lo que hacen los novelistas: escribir una novela. Una historia estupenda llamada ‘Los versos satánicos’ que, según el ayatola Khomeini, ofendía su fe. A lo que habría que responder: a lo mejor sí, a lo mejor no, el punto no es ese. Ciertamente no todos los musulmanes comparten el fundamentalismo de Khomeini, pero el punto no es si la obra se burla o no del islam (el autor en su momento dijo que no), sino si alguien merece ser condenado a muerte, o a lo que sea, por ironizar, o incluso por blasfemar, contra una doctrina religiosa, política o de cualquier tipo.



La respuesta, para cualquier ser humano decente, debería ser inequívoca.



Sin embargo, en estos debates suele colarse un insidioso, un mezquino, un miserable ‘pero’. Rushdie lo conoce mejor que nadie: “Cuando alguien dice: ‘Yo creo en la libertad de expresión, pero...’, en ese instante dejo de escuchar”. Con cuánta frecuencia, incluso entre los nominalmente liberales intelectuales de Occidente –sobre todo entre ellos–, se introduce esa conjunción cobarde, ese salvoconducto que sirve de escapatoria en caso de que la discusión se complique.



“Claro que sí, yo rechazo la sentencia de Khomeini, pero...”.



Pero Rushdie no ha debido escribir ese libro tan provocador.



O, más recientemente: “Por supuesto, masacrar a unos dibujantes inermes es un crimen abominable, pero...”.



Pero hay que reconocer que a esos caricaturistas de ‘Charlie Hebdo’ se les iba la mano.



En otras palabras: “Ellos se lo buscaron”.



Si así es como van a defender la libertad de expresión, mejor que guarden silencio.



Justo cuando más la necesitamos es cuando olvidamos esta verdad difícil: la única libertad de expresión que vale la pena defender es la libertad de otras personas para decir cosas que a nosotros nos incomodan. Si no fuera así, si se tratara solamente de la libertad de nuestros amigos y semejantes de decir cosas con las que estamos de acuerdo, no haría falta defenderla. Nadie se opondría. Es cuando alguien dice algo que nos irrita que debemos pausar y abrir dos espacios separados en la mente, en donde situar los dos elementos del principio de Voltaire: estoy en feroz desacuerdo con lo que dices, pero defiendo incondicionalmente tu derecho a decirlo.



Sin embargo, como apunta Juan Gabriel Vásquez en ‘El País’, en el mundo contemporáneo se ha instalado una suerte de censura previa, en virtud de la cual hoy, probablemente, no se publicaría un libro como ‘Los versos satánicos’; el propio Rushdie ha dicho lo mismo. La mera posibilidad de que alguien, en alguna parte, pueda sentirse ofendido por una obra literaria, una película o una canción ha bastado para esgrimir las tijeras y editar productos culturales con celo ayatólico. Y no solo ocurre en países regidos por religiosos integristas o dictadores despiadados, sino en el seno mismo de las sociedades presuntamente liberales de Occidente.



Por todo esto, y aunque nos cueste, hoy más que nunca hay que pararse en la raya; y defender no el derecho propio a decir lo que nos plazca –eso es fácil–, sino el derecho ajeno a decir lo que nos molesta.



THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net



(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO, aquí).