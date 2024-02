La paranoia es mala consejera

El fin de semana anterior, desde su cuenta en X, el presidente Petro denunció una supuesta “ruptura institucional”, producto de la suspensión del Canciller y las investigaciones contra su campaña y miembros de su familia. Publicó una sucesión de trinos en varias lenguas que desató un furor bufo de más de 48 horas, toda una hazaña en el ágora digital, donde las tendencias duran menos que un Chococono en el infierno.

A la red le parecía cómico que un usuario de X tan experto como Petro se molestara en repetirse en otros idiomas, cuando la plataforma provee una función de traducción debajo de cada trino. La mayor rechifla, sin embargo, fue por un comentario que hizo antes del despliegue de poliglotismo. En él, le respondía a un tal “Francisco Barbosa”, a quien acusaba de “golpear al progresismo” por la investigación de la Fiscalía sobre la financiación de la campaña. Pero la cuenta a la que le hablaba Petro no era la del fiscal Barbosa, que no tiene, sino una de tantas cuentas falsas que hay en las redes, algo que un usuario avezado de X también debería saber.

Más allá de la anécdota jocosa, es inquietante lo fácil que resulta descolocar al Presidente, incluso desde una insignificante cuenta falsa en una red. Cuando le tocan ciertos puntos sensibles, Petro reacciona impulsivamente, por lo que varias veces ha tenido que borrar trinos o negar que dijo algo que todos oímos que dijo.

Uno de esos puntos sensibles es la idea de que hay una conspiración golpista en su contra. Cuando cree distinguir esa constelación en el firmamento, se le activa un delirio paranoide que le hace cometer errores. Y el error que cometió en esta ocasión no es haberse prestado para burlas en internet, eso es lo de menos. Es estar propiciando, en relación con la elección de la nueva Fiscal General (todas las candidatas son mujeres), la mismísima “ruptura institucional” que tanto denuncia.

Pues así el Presidente diga, en otro de sus crípticos trinos, que “la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes”, ¿qué otra lectura merece la marcha del jueves, organizada por colectivos afines a su gobierno, promovida por sus funcionarios e incitada por él mismo, quien en días previos redobló llamados a la movilización popular? La manifestación fue frente a la sede de la Corte Suprema, la encargada de seleccionar al reemplazo de Barbosa. Fue el mismo día de la elección (en la que aún no hay ganadora). Fue un asedio de varias horas contra los magistrados, que no podían salir del edificio. Pero no fue una “presión a las cortes”. Ajá. Cuéntenos una de vaqueros, Presidente.

La verdad, todo hay que decirlo, es que eran pocos los manifestantes. Nuevamente se puso en evidencia el devaluado poder de convocatoria del Gobierno. Pero, sea como sea, lo más parecido a una “ruptura institucional” que hay hoy en Colombia es el espectáculo de un sector político rabiosamente exigiendo que se cambie cuanto antes al encargado de la entidad que investiga al hijo, al hermano y a la campaña electoral de su líder.

“Todo intento de golpe o violencia será respondido por la movilización popular general”, añadió el Presidente en el trino mencionado arriba. De nuevo el presunto golpe. Pretende que ignoremos que casi todas las últimas campañas presidenciales también han sido investigadas, que la demora en elegir fiscal no es una excepción, sino la regla, y que los señalamientos contra su campaña no salieron de la oposición ni de la derecha, sino de su hijo, su exnuera y su exembajador en Caracas, uno de sus alfiles más cercanos. Si alguien o algo conspira contra Petro, es la mala suerte de rodearse de gente hablantinosa.

No hay tal “ruptura institucional”. Solo una temeraria estrategia para soterrar la verdad sobre la campaña presidencial.

THIERRY WAYS

