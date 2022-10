La melancolía del peso

‘Melancolía’ se llama el poema de Silva que adorna el reverso del billete de 5.000. Es como si el poeta se hubiera anticipado a la hora actual, en la que el papel que le rinde homenaje alcanza apenas para un triste dólar gringo. Ilustrado, este último, con la cara de Washington. El poeta y el prócer, hermanados en el quebranto del bolsillo nacional.

Se siente como si el Gobierno estuviera en estado de negación. Según el Presidente, sus actos y palabras no han afectado el curso del peso frente al dólar en lo que va de su mandato. De modo que precisemos: sí, es cierto que la fortaleza de la moneda estadounidense es un fenómeno internacional, vinculado a las decisiones de la Reserva Federal y factores como la guerra en Ucrania y la expectativa de una recesión global, que nada tienen que ver con nosotros.



También es un hecho que Colombia arrastra un déficit de cuenta corriente que debilita su moneda. Pero la caída del peso, en particular desde la victoria de Gustavo Petro el 19 de junio, acusa un ritmo muy distinto al de sus pares regionales.

Me apoyo en una comparación planteada por el analista Felipe Campos: tras la segunda vuelta, el valor del dólar en moneda local ha aumentado alrededor del 26 % en Colombia, 12 % en Chile, 9 % en Perú y casi nada en Brasil. El peso mexicano experimentó una ligera apreciación. Entre los países de la región en ese plazo, solo Argentina, ese dechado de virtudes macroeconómicas, tiene un deterioro comparable al nuestro.

Salvo incondicionales del Pacto Histórico, no he oído a ningún experto negar que el castigo que nos están pegando los mercados tiene que ver, en parte, con los problemáticos anuncios del Ejecutivo. Los trinos del Presidente causan “incertidumbre”, dicen desde Fitch Ratings. Su “ansiosa” actividad tuitera aumenta la volatilidad, señala J. P. Morgan. El propio titular de la cartera de Hacienda, Crédito Público, Rectificaciones, Desmentidos y Extinción de Incendios –el estoico ministro Ocampo– sugirió que las “declaraciones de algunos colegas” sobre la industria de hidrocarburos han afectado los mercados.



Esto deja sin piso a ciertos defensores de la Administración, muy activos en redes (no sabe uno si genuina o bodegueramente), que aseguran que la mayor debilidad del peso no tiene absolutamente nada que ver con las posturas del Palacio de Nariño.

Por todo esto, es justo exigirle al Gobierno que haga uso de la moderación de la que presumió en campaña y rectifique ciertas posiciones. Nos asomamos a una salida de capitales que desplomaría todavía más la moneda. Y aun si no llegamos a una crisis de ese tipo, se está jugando con el poder adquisitivo de la gente. Ojalá todo el mundo entendiera que el precio del dólar no afecta solo a los importadores, los viajeros y ‘los ricos’.



La deuda externa colombiana aumenta con el precio de la divisa. Y todas las empresas del país están recibiendo cartas de sus proveedores anunciando la dolarización de los precios de los insumos ante la dificultad de fijar precios en pesos. Esos aumentos se comunicarán rápidamente al comercio local, agravando la inflación. “Va a ser una Navidad triste”, me dijo esta semana una amiga preocupada.

Algunos piden la cabeza de la ministra de Minas, puesto que su cartera está en medio de la afectación que menciona Ocampo. Un mejor primer paso sería que el Gobierno desistiera de la idea de marchitar la industria que más dólares le reporta al país. Recular es difícil, y el Presidente tiene fama de hombre obstinado. Pero estoy seguro de que tanto los mercados como la ciudadanía lo interpretarían como una decisión de estadista, que podría impulsar su imagen incluso entre sus críticos. Imagen que, por cierto, según el último Invamer Poll, comienza a devaluarse. Igual que la moneda.

