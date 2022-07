La lección ceilandesa

Si hubiera que escribir un manual sobre cómo arruinar la economía de un país, Sri Lanka podría servir de modelo. Tras una guerra civil que terminó en 2009, la isla del sudeste asiático entró en una fase de crecimiento que la llevó a ser clasificada en 2019 como un Estado de ingreso ‘mediano alto’ por el Banco Mundial. Pero la fiesta duró poco. La semana pasada, tras meses de protestas por una angustiante crisis económica, el presidente huyó del país. Y la isla conocida por su geografía como ‘la lágrima de la India’ se hundió en el desgobierno.

¿Qué salió mal? Para empezar, el país se sobreendeudó en moneda extranjera para financiar proyectos de infraestructura que no dieron los rendimientos esperados. Vino la pandemia y se esfumaron las divisas, en particular del turismo, que Sri Lanka necesitaba para importar alimentos y otros bienes. La moneda local estaba fijada a una tasa de cambio artificial que, sin ingreso de divisas, el banco central no podía sostener. Muchos ahorradores, temiendo el desplome de la rupia, sacaron su dinero del país. La rupia colapsó, la deuda externa se volvió inatajable, la isla entró en suspensión de pagos, la inflación se disparó –con ella, el precio del combustible y la comida– y la gente, desesperada, se volcó a las calles.



Como explica el analista económico Noah Smith, se trata de una crisis de libro, similar a las que ha habido en otros países emergentes. Pero, parafraseando a Tolstoi, cada economía infeliz es infeliz a su manera. Pues, como si su situación no fuera ya delicada, Sri Lanka se dio el lujo de tomar decisiones francamente idiotas.



En 2019, el entonces candidato y hoy (ex)presidente fugado Gotabaya Rajapaksa prometió convertir a su país en un referente mundial de agricultura orgánica. Una vez electo, prohibió la importación de plaguicidas y abonos sintéticos. Pronto descubrió que los plaguicidas y los abonos son, quién lo creyera, importantes en la agricultura. Pero para entonces las principales cosechas del país –arroz, coco, maíz y té– habían mermado hasta un 50 %.



Para un Estado que necesita divisas, dejar de sembrar las cosas que exporta (como el té) o las que consume y, si no las produce, tendrá que importar (como el arroz) no parece la idea más sensata. Pero así actúan los iluminados políticos: no consienten que nimiedades como las leyes de la economía, la física o la biología se metan entre ellos y sus visiones transformadoras.



La lección ceilandesa es que, cuando en un país están maltrechos los ‘fundamentales’ de la economía –como dicen en la jerga de la profesión–, no es tiempo para aventuras. Y menos para arriesgar las cosas que están funcionando bien. Una reforma radical, como la transición agrícola de Sri Lanka, puede ser el empujón que necesita la situación para pasar de la crisis al caos.



¿Cuál podría ser, en nuestro caso, ese infeliz empujón? Una reforma de la salud que deje a millones de personas sin cobertura adecuada. Un aumento de aranceles que encarezca el precio de la comida. Una ley agraria ‘espantapájaros’: que pasme la inversión en el campo y nos haga más dependientes de las importaciones. Una reforma tributaria que ahuyente a los inversionistas o provoque un éxodo de capitales de los ahorradores. Una transición energética a rajatabla, que nos deje sin gas, petróleo y dólares.



Todas esas ideas han sido puestas sobre la mesa por el gobierno entrante. Otras, como los controles cambiarios o de precios, aún no, pero no nos sorprenda que aparezcan, pues son parte del instrumental de la izquierda del continente. Por supuesto, el nuevo gobierno no quiere que ocurran los malos desenlaces que menciono arriba. Pero, como bien aprendieron en Ceilán, un océano (de lágrimas) separa a veces las intenciones de sus resultados.



THIERRY WAYS

