Incentivo a lo sintético

El impuesto a los productos ‘ultra’ procesados no va a mejorar la nutrición de los colombianos, la va a empeorar. Antes de explicarlo, sin embargo, y por respeto con el lector, debo advertir que yo me gano la vida en la industria de alimentos, en uno de los sectores afectados por este gravamen. De lo cual el lector puede concluir que soy parte interesada y descontarlo de la credibilidad de mi opinión. O puede decidir que conozco bien el tema y sumarlo al peso de mis argumentos. Lo dejo a su amable arbitrio.

Puse el prefijo ‘ultra’ entre comillas, pues el problema comienza ahí. ¿Qué es ‘ultra’ procesado y qué no? ¿Una torta hecha como en casa (a base de harina, huevos, leche, azúcar, mantequilla y vainilla) es un producto ‘ultra’ procesado? ¿Lo es un chorizo hecho a la antigua (con carne picada, sal, pimentón, achiote y demás especias)? Por una excepción que hace la norma, un salchichón de fabricación industrial estaría exento del tributo, mientras que un chorizo, jamón, helado o postre de fabricación artesanal no. Sin embargo, el primero tiene un elevado contenido de aditivos y rellenos artificiales, mientras que los segundos tienen pocos ingredientes, idealmente naturales.



En cada una de las categorías de los productos afectados hay variantes más caseras o tradicionales y variantes más procesadas o industriales. Estas últimas son las más baratas. Pongamos entonces que un embutido, galleta o torta de fabricación industrial cuesta 20.000 pesos el kilogramo, mientras que su equivalente de fabricación tradicional vale 40.000; una diferencia de 20.000 por kilo. Como el impuesto ‘ad valorem’ (10 %) considera que todos son igual de ‘ultra’, después de aplicarlo el primer producto cuesta 22.000; el segundo, 44.000, y la diferencia queda en 22.000. En términos de precio, el producto industrial tiene ahora aún más ventaja que antes.



Pero el asunto no termina ahí. Para la fabricación industrial, la ingeniería de alimentos provee un extenso portafolio de aditivos, colorantes, saborizantes, preservantes y mejoradores que sirven, entre otros usos, para bajar el costo de la receta. El producto de fabricación artesanal, en cambio, solo puede elaborarse genuinamente a base de ingredientes naturales: carne, sal, azúcar, leche, huevos, harina, etc. El fabricante industrial, para evitar transferir el gravamen al consumidor (y perder cuota de mercado), puede modificar la fórmula de su producto y reducir su costo, de paso volviéndolo más sintético o artificial. El productor artesanal no tiene esa alternativa (o deja de ser artesanal).



Volviendo a mi ejemplo, esto significa que el producto industrial probablemente seguirá costando 20.000 pesos por kilo (pero será de una calidad inferior), mientras que el otro, más natural, costará 44.000. La diferencia entre ambos será más amplia aún. Es decir: se promueve la competitividad del producto más procesado a expensas del más tradicional. Y esto es exactamente lo contrario de lo que, en principio, pretende la norma. Un típico caso de buenas intenciones que salen al revés.



No es cierto que, como se arguye para explicar el impuesto, todos estos artículos sean “inventos de la ciencia y la tecnología de los alimentos industriales modernos”. La repostería existe hace siglos. Los embutidos se llaman ‘salumi’ en italiano: palabra que viene de ‘sal’ y delata su origen. Antes de ser ‘delicatessen’ –y el pilar principal del sancocho de tienda– fueron una antiquísima técnica de conservación de la carne. La humanidad no siempre tuvo neveras.



Las personas pudientes, por supuesto, seguirán consumiendo las variantes más caseras o artesanales de estos productos, así ahora les cuesten más. Serán los pobres quienes se alimenten con versiones cada vez más industriales y sintéticas.



