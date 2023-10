Grados de rechazo

La toma por parte de un grupo de indígenas de las instalaciones de la revista ‘Semana’ produjo una gama de reacciones, del rechazo al hurra. Procedo a clasificarlas.

En primer lugar, está la reacción correcta: el rechazo a secas, sin ambages. Es, además, la más sencilla; basta con una simple oración declarativa, tipo: “Rechazo la toma ilegal de las instalaciones de ‘Semana’ ”. Es fácil. Y sin embargo, la echamos de menos entre ciertos sectores políticos.

De ahí en adelante, las cosas se complican. El segundo grado en esta escala consiste en condenar lo sucedido, pero aclarando a la galería que uno no es lector del medio atacado. Suele expresarse en frases así: “No soy lector de ‘Semana’, sin embargo...” o “Aunque no comparto la línea editorial de la revista...”, etcétera. Es un recurso propio de progresistas susceptibles a la presión de grupo, que quieren asegurarse, a como dé lugar, de que sus pares o correligionarios o seguidores en redes sociales no vayan a pensar que son lectores de un medio considerado de derechas. Qué van a decir sus amistades.

Sigue el grado tres: el rechazo con justificación. Aquí empezamos a entrar en el terreno de la ambigüedad, del rodeo, de la doblez. Se trata de decir que uno reprueba el hecho, pero en el fondo los afectados se lo buscaron. La marca de fábrica de este tipo de reacciones es el insidioso ‘pero’: “Condeno lo ocurrido en el edificio de ‘Semana’, pero...”. Tras ese ‘pero’ usualmente viene una acusación que responsabiliza a las víctimas de lo que les pasó. Verbigracia: “No comparto que hayan asesinado a sangre fría a los caricaturistas de ‘Charlie Hebdo’, pero quién los manda a meterse con Mahoma”. Como si, cuando hablamos de libertad de expresión, no se tratara precisamente de defender el derecho a expresar ideas u opiniones impopulares para ciertos grupos.

Un buen ejemplo de este grado tres lo dio Édgar Velasco, vocero de los indígenas que ejecutaron la toma. Dijo en La W que la invasión se justificaba, entre otros motivos, por el supuesto monopolio de los medios colombianos –en plenos tiempos de redes sociales, cuando cualquiera puede publicar sin dificultad– y porque, si bien ellos entraron a ‘Semana’ sin permiso, ‘Semana’ también entra en las casas de los colombianos sin preguntar.

Astuto argumento, pero fijémoslo con alfileres, para exponer la falacia: el vocero mezcla dos sentidos del verbo ‘entrar’, uno literal y otro figurado, para sostener que el ingreso forzado a un edificio es de algún modo equiparable a la difusión de la revista entre sus lectores, que es un acto voluntario. Buen intento, pero no vamos a caer.

Por cierto, un ejemplo valiente del grado uno de esta taxonomía provino de otra organización indígena, la minga, que sí condenó la invasión a la revista.

Sigue el grado cuarto: el rechazo instrumental. Consiste en criticar los hechos y, de inmediato, sin solución de continuidad, como el rebote de una bola de billar, desviar el mensaje para atacar otro blanco. Fue lo que hizo el Presidente, quien censuró lo sucedido, en genérico, sin mencionar a la revista, y de inmediato pivotó para acusar a Iván Duque (inconexa y falsamente, por demás) de cortar el internet durante las protestas de 2021.

El último grado de esta escala, finalmente, es el no rechazo: el silencio o incluso el aplauso –que también hubo– frente a lo ocurrido. Es el nivel moralmente más bajo, pero al menos tiene la virtud de la sinceridad.

Los grados tres y cuatro, en cambio, son sinuosos y, por tanto, peligrosos. Pues si bien parecen rechazar la violencia, al justificar los ataques contra la orilla opuesta, o utilizar las faltas del equipo contrario para relativizar las del propio, debilitan el valor, crítico para una sociedad sana, de la defensa de la libertad de expresión.

THIERRY WAYS

En X: @tways

tde@thierryw.net

(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO aquí)