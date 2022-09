Godwin, Petro y Pinochet

Existe en internet un postulado informal llamado ‘ley de Godwin’, que dice que, tarde o temprano, en cualquier discusión en línea alguien termina haciendo una comparación con Hitler o con el nazismo. Se dice además que quien use ese recurso argumentativo –llamado a veces ‘reductio ad Hitlerum’, por analogía con el ‘reductio ad absurdum’ de las clases de lógica– pierde inmediatamente la discusión y merece ser ignorado, por exagerado o por facilista.

No es para tomárselo demasiado en serio. La ‘ley’ de Godwin no es más que un reflector un tanto satírico para exponer la falta de sindéresis de quienes, viéndose perdidos en un debate, echan mano de la comparación más infamante que puedan encontrar para desacreditar al adversario o sus argumentos.

En América Latina tenemos una derivada criolla de la ley de Godwin y, por consiguiente, de la falacia de comparar a la gente con Hitler, solo que acá empleamos al dictador chileno Augusto Pinochet. Si usted defiende la economía de mercado, por ejemplo, o alguna idea considerada de derecha, no faltará quien invoque al dictador. El cancaneante silogismo va más o menos así: usted promueve el liberalismo económico; Pinochet, con la asesoría de los Chicago Boys, impulsó medidas de libre mercado; ergo, sus ideas son ‘a priori’ inaceptables y usted, de paso, es amigo de las tiranías.

Si suena absurdo es porque lo es. Son cosas del internet: atajos, memes, guasas, usanzas del ciberespacio que se han vuelto parte de la cultura. Pero dejan de parecer frívolas cuando quien las emplea no es un trol detrás de una cuenta anónima, sino un jefe de Estado.

Y no contra un interlocutor cualquiera, como en las redes sociales, sino contra todo un pueblo: el chileno, que rechazó de manera aplastante el texto de la nueva Constitución que debía aprobar o improbar. Ante lo cual el presidente Petro reaccionó con un ‘reductio ad Pinochetum’: un trino que decía: “Revivió Pinochet”.

La referencia al general no podría ser más destemplada. Pinochet representa el extremo opuesto de la democracia, y el plebiscito chileno contaba con ella en abundancia: el voto era obligatorio, así que votó más gente que nunca; y la nueva Constitución fue redactada a muchas manos por una Convención Constitucional también elegida por voto público. La victoria del ‘Rechazo’ fue de 62 contra 38 por ciento, lo que no deja dudas sobre el veredicto. Y la Constitución actual, que sigue vigente, ha sido modificada 49 veces desde que Pinochet la promulgara, por lo que no se parece al documento original. El propio presidente socialista de Chile, partidario del ‘Apruebo’, acató sin ambages el resultado que a 4.000 kilómetros de Santiago denunciábamos como un retorno de la dictadura.

Todo esto no pasaría de la anécdota si no fuera porque el episodio revela mucho sobre nuestro mandatario. Nos da a entender que, así se respeten las reglas del juego de un proceso democrático –así se apliquen maximalistamente esas reglas, como en este caso–, si el desenlace no es de su agrado, se vale equipararlo a una dictadura, que es la negación misma de la democracia. Lo que cuenta no es la integridad del proceso, sino el signo ideológico del resultado.

Y, lamentablemente, no es un hecho aislado. No olvidemos que tanto el presidente Petro como todos los precandidatos de su movimiento respondieron en un debate televisivo que en Colombia no existía la democracia, la misma que hoy les da la oportunidad de gobernar al país. Y no olvidemos que, en campaña, Petro no se comprometía a respetar el resultado de las elecciones, aludiendo a un supuesto fraude que solo se evidenciaría en la eventualidad de su derrota. En otras palabras: democracia sí, pero solo para mí.

Mucho ojo ahora que se anuncia una reforma electoral.

THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net



(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO aquí).