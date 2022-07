Empanada chilena

Si fuese cierto que la voz del pueblo es la voz de Dios, lo que ha pasado en Chile bastaría para impugnar la infalibilidad del Todopoderoso. El pueblo chileno manifestó con nitidez, con 78 por ciento de los votos, que deseaba reemplazar la Constitución actual por una nueva. Y vaya si sería un cambio: con 388 artículos permanentes y 57 transitorios, la Convención Constitucional acaba de producir una de las más extensas del mundo. Pero el resultado deja mucho que desear.

El pecado de la Constitución vigente, la razón por la que había que cambiarla, es que fue adoptada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Su texto ha sido modificado más de 50 veces, en muchos casos bajo gobiernos de la coalición de izquierda y centroizquierda que nació en oposición a Pinochet, por lo que el documento hace rato que es distinto al original. Pero en política los símbolos importan; para buena parte de los chilenos, había que limpiar hasta la última mancha de la dictadura de la carta magna.



El resultado de ese empeño ha sido un delirio maximalista y farragoso. El Estado, además de las cosas que normalmente ordenan las constituciones, debe ocuparse de asuntos tan subjetivos como que la gente sea “empática” con los animales y que la nutrición (humana) sea “culturalmente pertinente”, lo que sea que eso signifique. Nada de malo tienen las buenas intenciones (salvo que conducen al infierno), pero una cosa es que las sociedades produzcan equilibrios virtuosos, de acuerdo con sus prioridades, necesidades, capacidades y nivel de desarrollo, y otra, que se consagre la utopía de unos pocos en el texto fundamental del colectivo.



Un estudio publicado en 2014 en el ‘British Journal of Political Science’ por George Tsebelis y Dominic Nardi arrojó un hallazgo provocador: las constituciones cortas son mejores que las largas. Según los investigadores, la longitud del texto está correlacionada con mayores niveles de corrupción y menor ingreso per cápita. Adicionalmente, al pretender regular tantos aspectos de la vida de las personas, las largas sufren modificaciones con más frecuencia que las cortas, un proceso socialmente costoso.



La que se ha redactado para Chile, además de ser extensa, tiene el mismo problema que la nuestra de 1991: defiende y garantiza muchas cosas, pero esas garantías son letra muerta sin un desarrollo social y económico que permita hacerlas efectivas. Algunas de las disposiciones del texto chileno son abiertamente lesivas al crecimiento –como el debilitamiento de la protección frente a la expropiación de tierras, por ejemplo–, lo que amenaza con frenar el milagro económico de ese país, caso único en el continente.



Para ‘The Economist’, la nueva Constitución es “una lista fiscalmente irresponsable de deseos izquierdistas”. Pero no solo la prensa liberal la ha criticado, también reconocidas figuras de la centroizquierda local. Para el expresidente Ricardo Lagos, se debe “continuar con el debate constitucional hasta alcanzar una Constitución que interprete a la mayoría de chilenos y chilenas”. Para Andrés Velasco, exministro de Michelle Bachelet, “la Convención se farreó esta oportunidad”. Para Isidro Solís, otro exministro, “es la Constitución del rencor y la revancha”.



A los latinoamericanos nos aburre el pragmatismo de las cosas que (imperfectamente, como todo) funcionan. En su lugar, ponemos excesiva fe en el papel y nos encandilan las palabras campanudas, como ‘revolución’, ‘pueblo’, ‘cambio’, ‘patria’ y ‘dignidad’, así no se traduzcan en beneficios concretos. Estamos siempre prestos, como dijo el poeta, a sacrificar un mundo para pulir un verso. Pero no solo de poesía viven los pueblos.



En septiembre los chilenos decidirán si aprueban o rechazan el engendro. Ojalá lo rechacen.



THIERRY WAYS

