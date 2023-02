El viejo nuevo ‘coco’

El muy comentado discurso del Presidente en la Plaza de Armas me confirmó un giro en su retórica que vengo notando hace un tiempo. En 86 minutos, ni una vez mencionó a Uribe o al uribismo. Es como si la principal némesis de la izquierda nacional hubiera desaparecido.

Quizá sea producto de las charlas privadas entre Petro y Uribe, no lo sé. Si es así, es una jugada astuta por parte del expresidente opositor. Como orador, Petro se crece ante un enemigo fuerte, un púgil de casta a quien dirigirle sus puños verbales. Sin un buen rival, su discurso pierde impacto y se desinfla.

Con Uribe fuera del cuadrilátero, entonces, no había vuelo retórico, el Presidente no podía lucirse. Había que encontrar un nuevo contrincante. En el minuto 10 se reveló su identidad. Pero no era una persona, sino una idea. El nuevo enemigo sería... el “neoliberalismo”.

Cuando lo dijo, sentí que el discurso del Presidente se desinflaba como un globo chino frente a un F-22.

No es lo mismo un rival de carne y hueso que una idea, un concepto. Uno que, además, es un hombre de paja. No hay ninguna sociedad propiamente neoliberal: todas son una mezcla de iniciativas públicas y privadas. Hasta el supuestamente “salvaje” capitalismo gringo está fuertemente modulado por el Estado. En Colombia, ningún movimiento político significativo promueve la desregulación agresiva de la economía. Si el neoliberalismo fue el ‘coco’ de la izquierda en los ochenta y los noventa, hoy es un coco viejo, un coco hueco.

El neoliberalismo, ‘coco’ de la izquierda ochentera y noventera, hoy

es un coco hueco FACEBOOK

TWITTER

Aunque hubiera países realmente neoliberales, además, este no sería uno de ellos. ¿Colombia, con sus tasas de tributación empresarial entre las más altas de la Ocde? ¿Colombia, donde hasta proyectos progresistas, como los parques eólicos de La Guajira, están frenados por la complejidad de las consultas con las comunidades? ¿Será que somos “neoliberales” porque, al final, sí existe algo de libertad de empresa, porque un particular puede abrir una peluquería o un restaurante sin pedirle permiso a una junta de planeación económica? No, pues, qué capitalismo tan desbocado. Tres regulaciones menos y alcanzamos el nirvana libertario.

Seguramente el Presidente se ciñe a las privatizaciones de finales del siglo pasado en sectores como salud, telecomunicaciones, servicios públicos, etc. Pero omite la razón de esas privatizaciones: que, en manos del Estado, esas empresas eran manejadas con las patas. Y saqueadas con las garras. Un fangal de expolio y clientelismo que impedía que Colombia progresara. Y cuya privatización, además, liberó energía y recursos que el país pudo invertir en política social.

De los pronunciamientos del mandatario se desprende una visión de sociedad que desdeña la inversión privada de cierta escala. Se valora, sí, al pequeño productor, a la llamada ‘economía popular’. Pero lo grande, mejor que quede en manos de la nación. Desde la banca hasta la fibra óptica.

Si eso fue un error en el pasado, lo será aún más en este siglo. Para subirse al tren de la modernidad, aunque sea en los vagones de atrás, Colombia necesita no solo superar rezagos en infraestructura, sino crecer en energías limpias, automatización, biotecnología, agricultura de punta e inteligencia artificial. Esos sectores requieren educación, que el Estado puede proveer. Pero también chorros de capital e innovación, que solo el ánimo de lucro y la competencia de mercado nos pueden proporcionar.

Colombia está en el puesto 60 del Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation, al lado de Serbia y Botsuana y bien por debajo de los escandinavos a quienes nos queremos parecer. Si eso activa las alarmas antineoliberales de la Casa de Nariño, es que la Casa de Nariño tiene demasiado sensibles las alarmas. Cualquier movimiento –privado– las dispara.

THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO, aquí)