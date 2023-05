El ‘Manifiesto por la Paz Total’

Tuve el honor de ser invitado a suscribir un documento llamado ‘Manifiesto por la Paz Total’. Aunque decidí no firmarlo, pienso que merece ser apoyado. Quisiera explicar ambas cosas.

Digo que fue un honor porque entre los firmantes hay varios nombres que admiro y respeto. El grupo está compuesto por académicos, exministros, exnegociadores y exconsejeros de Paz, columnistas y un militar en retiro: personas que han pensado a fondo el conflicto, a las que no se podría acusar ni de ingenuidad ni de intransigencia con relación a la búsqueda de salidas negociadas. Quieren que la ‘paz total’ del Gobierno “tenga éxito”, pero temen, desde su experiencia, que “no logre sus objetivos”. Por eso proponen doce puntos para mejorarla.

Destaco dos (e invito a leer el documento completo, que se consigue fácilmente en internet). Dice el primero: “...es menester que el Estado ejerza de manera permanente su obligación de garantizar el orden público. Fragilidades o vacilaciones en este campo pueden estimular e, incluso, fortalecer actividades delictivas”.

Este punto es, desde luego, de sentido común, amén de una obligación constitucional. Pero es la permanente piedra con que se tropiezan todos los procesos de paz que emprende Colombia. Sin ir más lejos, el acuerdo con las Farc desmovilizó con bastante éxito a esa guerrilla, pero la inhabilidad del Estado de hacer presencia en el territorio nos tiene ‘ad portas’, otra vez, de intercambiar paz por justicia.

No sigamos cometiendo el mismo error. La guerra, como la naturaleza, aborrece el vacío. Hace falta organizar la seguridad posnegociación incluso antes de pensar en negociar. De lo contrario, como advierte el manifiesto, estamos meramente patrocinando la “renovación de élites delincuenciales”.

Destaca el texto el imperativo de prevenir “fenómenos neoparamilitares”. En la historia colombiana, el paramilitarismo está vinculado a la ultraderecha antiinsurgente. Por eso hace bien el manifiesto en señalar un riesgo nuevo y distinto: que se incube “un mecanismo parecido” al de las autodefensas en la protección de ciertas etnias o comunidades campesinas. “La protección de los derechos de todos es tarea exclusiva de la Fuerza Pública y el poder judicial”, dice acertadamente.

¿Por qué no firmé? Por dos motivos. El primero, y menos tajante, es un escepticismo frente a la política de seguridad del Gobierno. Me temo que una política fundamentada en los ‘brazos abiertos’, cual parece ser la que nos proponen –análoga al fracasado ‘abrazos, no balazos’ de Amlo en México– nos lleve justamente a la “renovación de élites delincuenciales” de que se nos advierte. Ante la duda, entonces, me abstuve.

Otra objeción, más firme, atañe al punto 10. Este propone “proceder con cautela” con los grupos que abandonaron o traicionaron acuerdos previos: las llamadas disidencias. Lo “ideal”, dice, sería que “se acogieran a lo ya pactado en La Habana”.

Me aparto de esa línea. El cumplimiento de lo pactado en La Habana exige, precisamente, que quienes traicionaron o rechazaron lo pactado pierdan los beneficios ofrecidos por el Estado. Esa fue la promesa que se le hizo a la sociedad colombiana a cambio de su generosidad con quienes cometieron crímenes espeluznantes. Puesto que en el pasado he sostenido varias veces esa posición y sin duda lo haré en el futuro, no podía firmar el manifiesto sin exponerme a que un lector perspicaz me acuse, con razón, de contradecirme.

Ese último escrúpulo, sin embargo, es de menor cuantía ante lo que está en juego. Por eso no dudé en hacer público este respaldo al documento. No puedo decir que es un respaldo sin reservas, mas sí con la tranquilidad de que es un derrotero del camino correcto. Invito a que otros, sobre todo en el Gobierno, también lo vean así.

THIERRY WAYS

