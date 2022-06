Dos por uno

La prensa internacional, en apuros para explicar el fenómeno de Rodolfo Hernández, recurre al tópico de equipararlo con Donald Trump. Pero la comparación es pandita. Aplica quizá para las formas y los modos del ingeniero, pero poco más. Políticamente, Hernández está más cerca del progresismo del Pacto Histórico que del reaccionarismo del expresidente gringo. No lo dice este columnista, lo dice Gustavo Petro: “El programa de Rodolfo es parecido al mío” (hasta en lo irrealizable, añadiría yo). Y Hernández viene de una familia campesina, a diferencia de Trump, cuyo padre era un constructor multimillonario.

Ni Petro ni Hernández nacieron en cuna de oro. Las decisiones que tomaron, sin embargo, les marcaron rumbos muy distintos. Uno de ellos escogió una esforzada vida productiva, que lo convirtió en un hombre rico, aunque eso es lo de menos. Lo de más es que su decisión produjo empleo, crecimiento económico y menor pobreza para otros que nacieron, como él, sin privilegios particulares. El otro, en cambio, escogió alzarse en armas contra el Estado. Solo un romántico de la revolución podría pensar que el segundo es mejor ejemplo para el país que el primero.



Luego están, empero, las sombras del ingeniero. Su proceso en la Fiscalía. Sus anacrónicos pronunciamientos sobre las mujeres. Su estilo lenguaraz y atrabiliario: ese temperamento fogoso y ‘frentero’ que a muchos fascina y a mí me parece impropio para gobernar. Su indefensable comentario sobre el líder del Tercer Reich (nombre que no me gusta escribir), que, en mi caso, basta y sobra para que sea incapaz de apoyarlo. Aunque haya sido un lapsus, como se dijo, es un error inexplicable.

Nada de eso, sin embargo, importará mucho el 19 de junio, cuando choquen petrismo y antipetrismo, las dos fuerzas que la campaña ha ido depurando hasta dejar claro que de ese choque es de lo que realmente trata esta elección. Hacen cuentas alegres quienes creen que la simple suma de los votos de Fico y Hernández significa que Petro está derrotado. No lo está. Pero para ganar tendrá que venderle el alma al diablo.

El antecedente es la reelección de Juan Manuel Santos en 2014, quien, viéndose en peligro tras el triunfo de Óscar Iván Zuluaga en la primera vuelta, consiguió el millón de votos que le dieron la victoria en la segunda gracias a un operativo clientelar cuyas consecuencias todavía estamos pagando.



El dilema de Petro es que, para aplicar la misma estrategia –que sus aliados ya le deben de estar recomendando–, deberá entregarse, ahora sí total y definitivamente, a la clase política a la que tanto ha denostado. Si no lo hace, pierde las elecciones. Si lo hace, quizá las gane, pero pierde todo lo demás. Terminaría de traicionar los ya maltrechos principios de su movimiento y sería capturado por los corruptos que supuestamente iba a barrer para siempre. El Pacto Histórico tendría mucho de ‘pacto’ y poco de histórico.



En el camino, además, se encontrará con tres obstáculos. Primero, que Santos contaba con el poder de la Presidencia y Petro no. Segundo, que, al ser Hernández más outsider que Petro, Petro se convirtió de repente, en esta nueva etapa, en el aburrido representante de la política tradicional. Y Hernández, en la alternativa disruptiva y novedosa.

Y tercero, que Hernández ofrece algo que Petro no puede ofrecer. Dos hechos claros de los últimos años son el desgaste del uribismo y la persistente desconfianza de gran parte de la población (¿la mayoría?) hacia Petro. Hernández ofrece la posibilidad de cerrar de un tacazo no solo el ciclo del uribismo, sino también el del petrismo. O, mejor dicho, el superciclo de 20 años de rivalidad Petro-Uribe.



En estos días en que todo está tan caro, ese es un dos por uno que mucha gente encontrará difícil de resistir.

