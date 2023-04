El sistema de salud colombiano está en el puesto 74 en el mundo, tuiteó el presidente Petro en estos días, citando una publicación internacional. Y remató echando sal en la herida: “A usted le dijeron que estábamos entre los primeros”.

El problema es que no era cierto. Según la fuente citada, Colombia está en el puesto 35. Así se lo hicieron notar decenas de tuiteros, entre ellos varios expertos en salud pública. El Presidente había cometido un error de lectura de una tabla: a cualquiera le pasa y, tras una simple retractación, el descuido se habría olvidado en minutos. Tal es la velocidad de reemplazo de los “acontecimientos” en las redes sociales.

Pero en vez de aceptar la equivocación (que sabía que había cometido, pues borró el trino), el mandatario decidió doblar la apuesta. Buscó otro dato –que también presentaba problemas de interpretación– para insistir en la miserableza del sistema de salud nacional.

¿Ninguna de las personas que le hablan al oído al primer mandatario le han hecho saber cuánto daño le hace a la credibilidad de la Casa de Nariño su obcecación por defender errores flagrantes, a veces incluso reprendiendo a quienes se los señalan? Errores que, además, no cometería si no fuera por su febril tuiteadera. No es la primera vez que yerra para defender su reforma de la salud en las redes. En febrero publicó una foto de un hospital en mal estado, presuntamente antioqueño. “Nos quieren convencer de que tenemos el mejor sistema del mundo –escribió–. Empecemos por dejar de engañar a la gente”. Pero quien estaba engañando a la gente era él, pues el hospital resultó ser venezolano.

Esa vez también, en lugar de retractarse, el Presidente dobló la apuesta. Cuando le señalaron el error, borró el trino, pero se enfrascó en publicar más fotos que supuestamente, ahora sí, demostraban los horrores del sistema. Si un día una fuerza extranjera decide invadir a Colombia, solo necesita corregirle un tuit a Petro y obtendría una ventaja táctica: por unas horas, el Presidente estaría demasiado distraído defendiéndose para atender a la invasión.

Pero hay algo más grave. Pues, así no cometiera errores, existe un vicio en el estilo argumentativo de nuestro mandatario. Al contrario de lo que sugiere la famosa máxima atribuida (parece que erróneamente) a Keynes, la solución de Petro al problema de que los hechos no cuadren con su parecer no es cambiar de parecer, sino cambiar de hechos. El Presidente no forma su visión del mundo a partir de los datos: exige que los datos se conformen a su visión del mundo. Es lo opuesto de una “política basada en la evidencia”, como se dice ahora.

Esa falacia argumentativa, censurada en la academia, se conoce como ‘cherry-picking’ (“recolectar cerezas”). Consiste en escarbar en la información y seleccionar solo aquellas piezas que confirman la narrativa, gustos o prejuicios propios. Como cuando mi mamá llegaba a casa con la caja de Garoto y yo sacaba todos los Serenata de Amor. O como un juez que, porque le desagrada el acusado, se satisface con el primer indicio de culpabilidad que le aportan y lo condena sin molestarse en revisar otras evidencias que podrían exculparlo.

Ahora, uno no espera de los políticos el rigor analítico de un académico escribiendo ‘papers’. Pero ante la importancia de lo que está en juego en la reforma de la salud –la salud y vida de millones de colombianos–, uno esperaría que la propuesta presentada tuviera en cuenta toda la información pertinente, y que el proyecto se ajuste a la evidencia, no la evidencia al proyecto. Sería imperdonable, en el sentido preciso de que la historia no se los perdonará, que los congresistas que no hacen parte del radicalismo del Pacto Histórico apoyen una reforma defendida con recursos tan cuestionables.

THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net

(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO aquí)