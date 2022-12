Desinformación industrial

Esta columna fue escrita por un ser humano de carne y hueso, lo juro. Por si las moscas, me sometí a un ‘captcha’: una de esas pruebas fastidiosas en la red que le piden a uno que marque las casillas donde hay bicicletas o colinas o cebras peatonales. Y el test me lo confirmó, para mi tranquilidad: no soy un robot. Pero al paso que van las cosas, y vengo a contarles que las cosas van a paso endemoniado, puede que pronto sea necesario añadir a la firma del autor de un texto un símbolo que certifique su origen humano.

Hace rato que ordeñar vacas y apretar tuercas y otras labores manuales existen en tiempo suplementario, pues son oficios fácilmente reemplazables por aparatos que los ejecutan más rápido o más barato. Pero hasta ahora quienes trabajan en la producción cultural o intelectual –escritores, académicos, periodistas, pintores, arquitectos, compositores, poetas, abogados, etc.– estaban relativamente a salvo de la robotización del mundo. Jamás una máquina reemplazaría facultades tan intrínsecamente humanas como la creatividad o la habilidad para habitar otras mentes, a la manera de un novelista.

En efecto, las máquinas o, más propiamente, los computadores no saben hacer eso. Pero son capaces de imitarlo escalofriantemente bien, y cada día lo imitan mejor.

Prueba de ello son sistemas como DALL-E 2 o GPT-3. El primero produce imágenes originales a partir de una frase cualquiera. Un usuario, que encontré en una de varias cuentas de Instagram dedicadas a exhibir las creaciones de DALL-E 2, le pidió que dibujara “aceite de oliva y vinagre salpicados sobre un plato, en forma del sistema solar”. El programa produjo en segundos una imagen de un plato en el que gotas multicolores orbitan un sol de aceite.

GPT-3 hace algo parecido, pero con palabras. El diario ‘The Guardian’, por ejemplo, publicó en 2020 una columna redactada por GPT-3. Era sobre sí mismo. “La inteligencia artificial no va a destruir a los humanos”, dijo sospechosamente. “Créanme”.

La inteligencia artificial no va a destruir a los humanos, dijo sospechosamente. Créanme. FACEBOOK

TWITTER

Pero estos ejemplos son el pasado de estas tecnologías. Pronto (quizás con el arribo en los próximos meses del nuevo modelo GPT-4) será posible solicitarle a un algoritmo un ensayo, digamos, sobre cómo la invención del cepillo dental de nailon, en 1938, contribuyó al estallido de la Segunda Guerra Mundial. El algoritmo barrerá la red entera buscando información que sustente el argumento y producirá un texto aceptablemente coherente “demostrando” dicha afirmación.

¿Absurdo? Sí. Pero ¿seremos capaces los humanos de juzgar esas conclusiones? Siempre podrá decirse que el sistema tiene más información, más conocimiento, más capacidad de análisis que nosotros y, por tanto, puede hallar resultados invisibles o inalcanzables para la mente humana, como ya nos pasa con el ajedrez o el juego de go.

En consecuencia, preparémonos en los próximos años para una explosión en la desinformación, las ‘fake news’, las teorías conspirativas, las correlaciones espurias y las falsas atribuciones de autoría. Y para el efecto que eso pueda tener en el debate público y la democracia. Toneladas de mentiras y medias verdades, producidas ya no artesanalmente por bodegueros pagos, sino industrialmente por algoritmos diseñados para redactar decenas de trinos o artículos por minuto. Será más difícil que nunca navegar las turbias aguas de la modernidad y aproximarnos a la ‘verdad’, lo que sea que pase a significar esa palabra en el futuro cercano.

La ironía es insuperable. Las máquinas digitales son las hijas más puras de la razón y la ciencia, pues su funcionamiento consiste esencialmente en encadenar proposiciones lógicas. Quién podía prever que las descendientes directas de la Ilustración se transformarían, al enchufarse a la red de redes, en instrumentos de la sinrazón.

THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net

(Lea todas las columnas de Thierry Ways en EL TIEMPO aquí)