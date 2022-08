Crónica de un mandato imposible

No puede hacerse un balance ajustado del gobierno de Iván Duque sin tener en cuenta dos factores. El segundo y, por supuesto, más evidente fue la pandemia, que descarriló los planes, alteró las prioridades y apretó los presupuestos de todo el planeta, de tal modo que los aciertos o desaciertos de ningún gobierno reciente pueden evaluarse sin meter el covid en las cuentas.

Pero el primer factor indispensable para justipreciar al gobierno saliente –pues antecede incluso la posesión presidencial– es que Duque recibió un mandato imposible de cumplir. El a partir de hoy expresidente tenía el deber constitucional de ejecutar el acuerdo con las Farc; pero de los 10 millones de votos que lo eligieron, no es exagerado suponer que 6 correspondían al ‘No’ en el plebiscito. En otras palabras: Duque tenía la obligación de implementar algo que ¡la mayoría de sus electores rechazaban!



Como decimos en el Caribe: cógeme ese trompo en la uña.



En el arranque del gobierno se perdieron mucho tiempo y energía en satisfacer esos objetivos contradictorios. La oposición no perdía ocasión de decir que Duque quería “hacer trizas la paz”, una acusación tendenciosa, pues no solo Duque nunca pronunció esa frase, sino que la rechazaba con una fórmula de su cuño: “Ni trizas ni risas”, la única salida que le dejaba su mandato imposible.



Entonces llegaría el covid, que, como dije, reacomodó las prioridades. De repente, los reflectores ya no estaban sobre acuerdo con las Farc, sino sobre el manejo de la pandemia. Eso le permitió al Gobierno proseguir la implementación a su manera, menos atenazado por la presión binaria e irreconciliable de la oposición y de su propio partido. Con lo cual podría decirse que a lo mejor el covid salvó al acuerdo.



Hoy se va Duque con la favorabilidad maltrecha, pero esos números no lo son todo. La posteridad suele poner las cosas en su sitio, y la evaluación más serena de la historia tendrá que reconocerle logros significativos, incluso cruciales –amén del manejo de la pandemia, que deja, en mi opinión, un balance mixto–. Andrés Pastrana también terminó su gobierno con la popularidad por el suelo, pero hoy se le reconoce que, sin el Plan Colombia que tramitó mientras negociaba sin éxito con las Farc, Álvaro Uribe no habría contado con la fuerza militar necesaria para arrinconar a la guerrilla, sin lo cual Juan Manuel Santos no habría podido firmar la paz. En otras palabras, sin Pastrana no habría acuerdo, así de sencillo.



En el caso de Duque, hasta sus odiadores de oficio tendrán que reconocerle que, mientras los países ricos del globo sermonean al resto sobre solidaridad, pero cierran sus fronteras a los migrantes de Siria, África o el sur del río Grande, Colombia dio ejemplo al acoger a más de dos millones de migrantes venezolanos, no obstante nuestras consabidas estrecheces presupuestarias.



A pesar de ese arribo masivo de personas, el desempleo recuperó su nivel de antes de la pandemia, lo cual no es poca cosa. Y en economía hubo otros logros estructurales –o al menos espero que lo sean– insuficientemente ponderados, como el mayor nivel histórico de exportaciones no minero-energéticas, ese objetivo perenne de nuestra política de desarrollo.



Destaco un último punto, que puede parecer secundario y aburrido pero no lo es: la masificación del uso de la factura electrónica. Si bien les ha sacado canas a los empresarios, es una herramienta que está revolucionando silenciosamente la capacidad de la Dian para controlar la evasión. Será el arma secreta –el ‘Plan Colombia’, si se quiere– del recaudo tributario en los próximos gobiernos. Y como sin plata no hay progreso, cualquier ensanche futuro de las capacidades de nuestro Estado le deberá parcialmente su origen a este cuatrienio.



THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net



