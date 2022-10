Colombia compra ineficiente

Al lado del presupuesto general de la nación de 350 billones de pesos para 2022, los 173 millones que se gastaron en implementar la política del ‘vivir sabroso’ en las casas del Presidente y la Vicepresidenta es una insignificancia, un grano de arena en el desierto.

Este gobierno, sin embargo, se ha caracterizado por acentuar lo simbólico, desde la espada de Bolívar en la posesión hasta la insistencia en marchitar la industria de hidrocarburos, medida más simbólica que eficaz, pues Colombia no es una emisora importante de gases de efecto invernadero. No puede objetársele a la ciudadanía, por tanto, que interprete en clave simbólica la compra de cobijas de plumas de ganso de cuatro millones de pesos y televisores de dos metros cuadrados de superficie. Máxime cuando esas adquisiciones se conocen la misma semana en que el Ejecutivo les pide a los contribuyentes 22 billones anuales adicionales para financiar sus proyectos.

Valga aclarar que no tengo nada en contra de que las altas dignidades del Estado duerman entre plumas de ganso y sábanas de seda, si así lo desean. Por el contrario, a todos nos interesa que descansen plenamente de sus exigentes jornadas. Tampoco me opongo a que la nación asuma algunos de esos gastos suntuarios. Estamos hablando del Presidente y la Vicepresidenta, al fin y al cabo.



Del mismo modo que cuando viajan no se hospedan en hostales de mochileros, sino en hoteles magníficos, no me parece escandaloso que las residencias oficiales sean acondicionadas con cierto boato. Sé que algunos no están de acuerdo. Dirán que, al igual que el CEO de una multinacional, un presidente gana suficiente para pagarse sus propios lujos. Pero, como digo, no me parece un asunto mayor.

Me inquieta, en cambio, que cuando unos periodistas se pusieron a buscar un televisor de 85 pulgadas, igual al adquirido por el Departamento Administrativo de la Presidencia a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente, lo encontraron por 22 millones, 5,5 menos que los 27,5 que pagamos por él. Un sobrecosto del 25 %. Además de que en el mercado hay pantallas del mismo tamaño que valen muchísimo menos, si bien con prestaciones inferiores, pues su resolución es de 4K en vez de 8K. Esa diferencia, sin embargo, solo importa para ver contenidos en 8K, que hoy prácticamente no existen.

Si el Estado incurre habitualmente en sobrecostos del 20 % o más y se dedicara seriamente a reducirlos, no habría necesidad de una reforma tributaria. Y eso que los sobrecostos deben ser mucho mayores si a la indisciplina en las compras le sumamos la corrupción, las coimas y el despilfarro endémico en la función estatal: elefantes blancos, obras atrasadas o inconclusas, adanismo que desecha lo existente para comenzar de nuevo cada cuatro años y actitud general de ‘lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta’.

¿Ya ven los legisladores y funcionarios de este y otros gobiernos por qué reviramos cada vez que nos meten más las manos a los bolsillos, arguyendo –no nos crean tan bobos– que es por nuestro bien?

Y por eso preocupa tanto la obsesión estatizante del gobierno actual. Si no somos capaces de comprar a buen precio algo tan fácil de cotizar como un televisor (usen Google), imagínense si se cumplieran los sueños de esta administración y el Estado se dedicara a negociar bienes y servicios mucho más complejos, como una cosechadora combinada o un tratamiento contra el cáncer.

Para un gobierno tan proclive a los símbolos como a los impuestos, la cobija de plumas es el símbolo ideal, mejor que la espada libertadora. Ya lo dijo hace cuatro siglos Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV: los contribuyentes son como gansos que hay que desplumar. Una imagen que hoy se aprecia con inigualable nitidez. Como en resolución 8K.

