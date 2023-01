Arreglar las cosas

Uno de mis paseos preferidos cuando era niño siempre iba precedido de una emergencia.

Mis padres habían sacado adelante una fábrica de alimentos, en la que había máquinas para mezclar, picar, enfriar, etcétera. A menudo alguna de ellas se dañaba, lo que en un negocio pequeño constituye una crisis del tamaño de la depresión del 29. Un ‘gremlin’ invisible, agente de la ley de Murphy, se encargaba de que eso sucediera siempre la víspera de un domingo o feriado, por lo que muchos días de descanso los pasé acompañando a mi papá al barrio El Boliche de Barranquilla. Allí, en taller tras taller, hombres corpulentos y embadurnados de aceite hasta las uñas reparaban bobinas, rectificaban piñones, lubricaban engranajes y resucitaban motores que habían sufrido el equivalente mecánico de un paro cardíaco.

El calor hacia sudar hasta al hierro y el olor a transpiración se mezclaba con los de aceite y gasolina y cerveza tibia que servía de tonificante a los mecánicos, pero a mí ese barrio me parecía más entretenido que un parque de diversiones.

Dice el folclor local que lo que no consigues en El Boliche no lo consigues en ninguna parte. Las piezas hechas ahí son “mejores que las originales”. “¡Mejor que los repuestos alemanes de la Mercedes-Benz!”. Yo de niño me lo creía. Hasta que un día en la universidad le oí a un paquistaní un elogio idéntico sobre los talleres de Karachi. Entendí entonces que todo país pobre se inventa la misma leyenda sobre la recursividad de su gente. Es una de las mentiras piadosas que nos decimos los tercermundistas para encontrarle alguna virtud al subdesarrollo.

Pero sí que sacan de apuros los mecánicos de El Boliche. Estoy seguro de que ha hecho más por la industria barranquillera que cualquier plan de gobierno.

Aquellos eran otros tiempos. Cada vez son menos las cosas que reparamos, sobre todo en el hogar. Ahora es habitual encontrar en la basura electrodomésticos que antes habría sido un escándalo no mandar a arreglar, como un televisor o un estéreo. “Sale más caro el arreglo que uno nuevo”, decimos. Con esa frase hemos cambiado una cultura de la recursividad por una cultura de lo desechable.

Esa cultura de lo desechable no es solo dañina para el medio ambiente, también contribuye a un afeamiento de la vida social, a su deterioro estético y, diría yo, moral. Tanto por la basura que produce –montañas de residuos plásticos y metales tóxicos apilados junto a tugurios de Asia, África o América Latina–, como por los comportamientos a que induce. No me cabe duda de que algo conecta la cultura de lo desechable con la zafiedad de las muchedumbres atropellándose para agarrar un televisor o un microondas en los ‘Black Friday’ de las grandes superficies gringas.

Quizá lo único rescatable que traiga esta temporada de alta inflación y tasa de cambio sea un retorno a la costumbre de reparar las cosas, de exprimirle más vida a los aparatos antes de desahuciarlos. Lo he percibido en las conversaciones con la gente: un cambio de actitud, un renovado aprecio por los talleres de electrónica y metalmecánica, las carpinterías, las sastrerías, los lutieres y los tejedores de mecedoras del Caribe.

No estoy sufriendo un ataque de nostalgia ni de añoranza de tiempos más tranquilos. Es que así ha sido la humanidad durante casi toda su historia. Solo muy recientemente se nos olvidó el valor de cuidar las cosas y arreglarlas, producto del abaratamiento asiático de los métodos de manufactura. Por esa vía, por cierto, perderemos también a los practicantes de esos oficios, cuyas habilidades se volverán tan desechables como los artículos que antes reparaban. Pero quizá se imponga un freno en la tendencia. Con estos precios y este dólar, ya no sale más caro el arreglo que uno nuevo.

THIERRY WAYS

