Lenidad o suplicio

Decía la semana pasada que, ahora que el expresidente Uribe dejó de ser el enemigo de oficio del presidente Petro, el actual mandatario necesitaba un nuevo rival. Para pelear se necesitan dos, y la combativa oratoria del líder del Pacto Histórico no funciona bien en el vacío. El Presidente parecía haber ubicado su nueva bête noire en la idea del “neoliberalismo”, pero un rival incorpóreo difícilmente le serviría de piedra de afilar.

No sorprende, por tanto, que Petro se la pase buscando sparrings en las redes sociales, en particular en Twitter. De eso se nutre su estilo discursivo. Esta semana casó un debate con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, popular en su país por su política de mano dura contra las pandillas criminales. La nación centroamericana llegó a encabezar regularmente la lista de países más mortíferos del mundo, con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes en su peor año reciente. En contraste, Colombia, que no es ningún retablo de querubines, tuvo el año pasado 26 por cada 100.000.



Bukele redujo ese indicador por debajo de 8, un logro considerable. Petro dijo, sin embargo, que era por su inhumana política de encarcelamiento en prisiones “dantescas”. El salvadoreño respondió. Dardos fueron y vinieron.

Bukele no es ningún modelo para imitar. Su gobierno está acusado de hacer pactos con las pandillas, de violar los derechos humanos, de abusos de poder y de acoso a la prensa, para no hablar de sus ‘inversiones’ en bitcóin con fondos de la nación. Pero, como ha ocurrido una y otra vez en la historia, cuando una sociedad se siente acorralada por el crimen, es capaz de ignorar los desmanes del caudillo que promete restaurar el orden, por las buenas o por las malas. Es una pulsión humana instintiva e inerradicable: las amenazas a la seguridad personal o familiar toman prioridad sobre otras consideraciones políticas.

La discusión entre Petro y Bukele fue rápidamente adoptada por la opinión pública nacional como suele pasar en estos tiempos binarios: con personas tomando partido por un bando o por el otro. Pero eso nos sitúa ante un falso dilema: por un lado, las peligrosas atribuciones de Bukele, susceptibles de salirse de madre, como ya ha ocurrido; por el otro, la falta de firmeza del Gobierno colombiano, dispuesto, como parece, a pactar cualquier cosa con el crimen organizado con tal de alcanzar la ‘paz total’. Esa disyuntiva, fijada en piedra por la polarización, siembra la idea de que las únicas opciones contra el delito son la lenidad y el suplicio.

Para más inri, el debate se da la misma semana del asesinato de un policía en el Caquetá y la captura de decenas más por una comunidad campesina, hechos que no tuvieron respuesta oportuna ni contundente del Ejecutivo. El Presidente, en uno de sus ambiguos trinos, pareció justificarlos con el argumento de la “exclusión” y llamó “personas retenedoras” a quienes –más económicamente– podían llamar “secuestradores”.

Así las cosas, no nos extrañe que cada día haya más voces clamando por un ‘Bukele colombiano’ que venga a poner juicio. Si algo no tolera una sociedad por mucho tiempo es el caos. Cuando este se instala, todo el mundo comienza a buscar salvadores y soluciones de miras cortas que restablezcan el orden a cualquier precio.

Pero eso se puede evitar si hay una alternativa. Y no es nada exótica: hacer lo que al Estado le corresponde, lo que la Constitución manda. Es decir, respetar los derechos de la ciudadanía sin por ello renunciar a perseguir a la delincuencia. Sin justificar a extorsionistas y secuestradores. Sin romantizar la violencia con el pretexto de la rebeldía. Sin olvidar que es un imperativo estatal garantizar la seguridad de la gente y que esa garantía no puede depender del visto bueno de los criminales.

THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net

