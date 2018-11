Como si el ventarrón del 7 de agosto hubiera sido un augurio, en los primeros cien días del nuevo gobierno ha habido más nubarrones que días soleados. Las marchas estudiantiles, el rechazo que generó la propuesta de ampliar la base del IVA y la impaciencia por la falta de resultados frente a sonoros casos de corrupción, como el de Odebrecht, han empañado el arranque de la era Duque.

Al Presidente, sin embargo, no se le nota. En sus intervenciones públicas se muestra siempre afable, entusiasta y conciliador. Sus discursos son pulidos y modernos, más parecidos a una presentación de Steve Jobs o a las populares charlas TED que hay en internet que a la retórica política tradicional. Todo eso es positivo. Pero creo que lo que la gente más necesita escuchar de su Presidente en estos momentos es, sin perjuicio de su talante optimista, un tono de mayor gravedad frente a los problemas que preocupan al país. No basta con esgrimir un eslogan taquillero pero que aún no se traduce en hechos, como ‘El que la hace la paga’. El estilo tecnocrático y motivacional, que bien puede funcionar en una presentación de negocios o en una charla TED, no necesariamente funciona en el escenario político. Y eso lo sabe Iván Duque, quien hizo excelentes debates en la legislatura pasada. Pero parece haberlo olvidado, lo que les está sirviendo a sus críticos para achacarle una inmerecida frivolidad.



El gobierno de Santos se enfocó en el acuerdo con las Farc; el de Uribe, en la lucha contra la guerrilla; el de Pastrana, en el Caguán, y el de Gaviria, en la apertura económica y la caza de Pablo Escobar. ¿Cuál será el enfoque del gobierno de Duque? Aún no lo sabemos. Pero no creo que la economía naranja sea suficiente para convocar la ciudadanía alrededor de un proyecto de país.



Hizo falta hacer un corte de cuentas más claro con la administración anterior, pues Duque cargará con varias culpas que no son suyas. Pero es tarde para eso. Ahora es momento de que el Gobierno pase de los discursos satinados a la solidez de los hechos. Conozco el trabajo que se está llevando a cabo en varias dependencias y ministerios, y me consta que es injusto acusar a este gobierno de ligereza o frivolidad. Pero en política la percepción cuenta tanto o más que la realidad. El Presidente debería ayudarse generando dos o tres hechos de alto impacto que le devuelvan la confianza al pueblo en el Gobierno y las instituciones. Hay de dónde escoger: Odebrecht, el ‘cartel de la toga’, el caso Santrich, la ‘mermelada’ corrupta del gobierno anterior, el nuevo escándalo de chuzadas, etc. Un resultado concreto en cualquiera de ellos inclinaría la balanza de la opinión pública a su favor. Entre tanto, la impunidad está generando una enorme zozobra, que es el caldo de cultivo para los radicalismos tanto de izquierda como de derecha.



El Gobierno necesita un golpe de credibilidad para romper la tenaza que le están aplicando Germán Vargas, desde la derecha, y Gustavo Petro y Jorge Robledo, desde la izquierda. Petro, por lo visto, está dispuesto a encajarle al Gobierno una marcha ciudadana por cada inconformidad y cada reclamo insatisfecho: el IVA, la financiación de la educación, etc. Esa política de arenga y pancarta es efectiva, sobre todo entre la izquierda, y puede convertirse en un problema de gobernabilidad muy serio para el Presidente.



Para conjurar esas amenazas, el Gobierno necesita poner a la ciudadanía de su lado. No todo el mundo milita en la intransigencia, la mayoría de los ciudadanos simplemente quieren un país que funcione mejor, y para eso escogieron a Iván Duque. Pero si el Presidente pierde la confianza de quienes votaron por él, su gobierno quedará en la imposible encrucijada de tener a la oposición en contra y a quienes lo eligieron también.



