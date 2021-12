Aquí están pasando cosas

Entre la pandemia, la política y los paros, este fue un año marcado por el pesimismo. Pero hoy soy portador de un mensaje distinto. Tanto en casa como en el vecindario están pasando cosas extraordinarias, que las brumas del desánimo no nos han dejado ver.



La más reciente fue la salida a bolsa de Nubank, un banco digital con sede en Brasil, cofundado por el antioqueño David Vélez. Su valoración, que rondó los 50.000 millones de dólares, hizo de esta ‘fintech’ una de las firmas con mayor capitalización bursátil en América Latina de la noche a la mañana. Nada mal para un negocio con ocho años de existencia.

Le pregunté a Ómar Téllez, un efervescente inversionista barranquillero que se mueve como pez en el agua en las vertiginosas corrientes de Silicon Valley, qué significa Nubank para la región. (Su hija Cami, por cierto, es la emprendedora de 24 años cuya marca de lencería, Parade, está subvirtiendo el mercado de la ropa interior). “Averigua por la mafia de Pay-pal”, me dijo. “Y entenderás”.



‘La mafia de Paypal’ no tiene nada que ver con la camorra o los carteles. Es el apodo travieso de un grupo de emprendedores, entre ellos Peter Thiel y Elon Musk, que hicieron parte de Paypal en sus inicios como fundadores o empleados. Empresas como Paypal y, hoy, Nubank, explica Téllez, son un multiplicador de la innovación: a su alrededor se incuban una serie de conocimientos y fortunas que luego se invierten en otras empresas innovadoras. De los ‘mafiosos’ de Paypal surgieron decenas de compañías que hoy están transformando a la sociedad o ya lo hicieron, como Tesla, SpaceX y YouTube.



Éxitos como el de Nubank (y Rappi y La Haus) envían, además, una señal al mundo: que estamos listos. Que el modelo aquí funciona. Que tenemos cómo enamorar a una parte de esos millones de dólares de capital inversionista que andan sueltos por ahí, buscando pareja. Otros ejemplos nos respaldan: en una sola semana en México, cuenta José Caparroso en ‘Forbes’, nacieron tres nuevos ‘unicornios’ (empresas emergentes valoradas en más de 1.000 millones de dólares). Según la firma de investigación PitchBook, en este momento hay más de 200.000 millones de dólares de liquidez en los fondos de capital de riesgo del planeta. Cualquier tajada de esa torta significaría una inversión transformadora en términos de empleo, crecimiento y desarrollo para un país como Colombia.



Del otro lado de la economía, en el extremo contrario a la virtualidad y los algoritmos, en la terrena agricultura, quiero decir, también están pasando cosas. Aunque lo del ‘otro lado’ es inexacto, pues la tecnología digital cada día es más importante para la competitividad del agro. Gracias a una efectiva estrategia de ‘diplomacia sanitaria’ impulsada por este gobierno, Colombia consiguió la admisibilidad del mango y el pimentón en el mercado estadounidense, que se suman a otras exportaciones no tradicionales que vienen creciendo, como el arándano y la uchuva.



Estos logros por sí solos no van a solucionar todas las necesidades del país, por supuesto. Seguirá siendo necesario canalizar parte del enriquecimiento hacia educación, infraestructura, seguridad, justicia y otros bienes públicos. Pero sin un sustrato de crecimiento económico vigoroso, ninguna de las demás tareas pendientes podrá llevarse a cabo.



Colombia puede estar ‘ad portas’ de una brillante era de inversión, innovación, crecimiento y transformaciones sociales que empequeñecerán cualquier plan de desarrollo pensado desde el Estado. Pero hay que permitir que el proceso fluya y se consolide. El sector inversionista está atento y motivado, listo para hacer su parte. La creatividad empresarial nunca nos ha faltado. Lo único que tenemos que hacer es no embarrarla en las urnas el año entrante.



THIERRY WAYS

En Twitter: @tways

tde@thierryw.net



