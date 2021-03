Por un futuro igualitario

El Día Internacional de la Mujer, que nació hace más de un siglo, es el símbolo de la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer de participar, en igualdad con los hombres, en todas las decisiones y actuaciones de la sociedad. El que se celebre a nivel mundial llevaría a pensar que es un compromiso asumido por todos. Sin embargo, la realidad revela algo diferente: estudios de fuentes reconocidas demuestran que, de seguir al ritmo que llevamos (sin contar con el retroceso que ha significado la pandemia), la llamada “igualdad de género” se alcanzaría en más de 100 años.



Es así como, si bien se han observado avances importantes en los últimos años, las desigualdades persisten. Estadísticas prepandemia del Pnud mostraban que solo seis de cada diez mujeres latinoamericanas accedían efectivamente a un empleo, que únicamente el 41 % de ellas lo hacía en un empleo con seguridad social y que ganaban 20 % menos que sus pares hombres (sin tomar en consideración que apenas un 40 % tenía acceso al mercado financiero). En esas estadísticas, resalta el hecho de que más del 80 % de las trabajadoras se encontraban empleadas en sectores de baja productividad y alto grado de informalidad. La pandemia, que ha elevado sustancialmente el número de mujeres que han tenido que dejar sus trabajos para acompañar y cuidar a personas de edad y a sus hijos (la economía del cuidado), dejará un rastro indeleble en el crecimiento de esta cifra.

Lo incomprensible, desde una mirada racional y objetiva, es que estos números se dan en medio de innumerables estudios y análisis que demuestran, con “hechos y datos”, los beneficios de las mujeres en el mercado laboral; he aquí solo algunos suministrados por estudios realizados o recopilados por ONU Mujeres: una reducción de la disparidad entre la participación de mujeres y hombres en la fuerza laboral produce crecimiento económico por mayor productividad alcanzada (un 10 % la productividad promedio femenina produciría un impacto en el PIB per cápita que varía entre 15 y 25 %); los patrones de gasto de los ingresos obtenidos por las mujeres se invierte en mayor proporción en sus hijos, generando mayor bienestar, salud y educación; igualdad en educación de las mujeres se traduce en menor pobreza y menor violencia intrafamiliar.



Claro es, entonces, que la brecha de género en la participación laboral tiene un costo significativo en crecimiento económico y en bienestar social. Es por ello que no podemos esperar 100 o 200 años más para cerrarla. Necesitamos acciones contundentes que promuevan la productividad e inclusión de las mujeres en el mercado laboral y en el acceso al mercado financiero. Es el momento de celebrar el Día de la Mujer promoviendo políticas públicas y conciencia colectiva que realmente reivindiquen la lucha que le dio origen.



La visión de una Colombia con iguales oportunidades para hombres y mujeres es posible con una agenda de transformación real que incluya Congreso, gobiernos, empresas, trabajadores y hogares, con políticas y acciones enfocadas y coherentes entre sí.



SYLVIA ESCOVAR