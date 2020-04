Urgente: no suelten violadores

Tan urgente como salvar vidas en esta pandemia del coronavirus es evitar la muerte en vida, en sus propios hogares, para cientos de mujeres adultas, niñas y adolescentes, encerradas en sus casas a la merced de sus violadores. Ante el anuncio de que vendrán liberaciones en masa de las cárceles, pido, ruego, exijo al Presidente, a su esposa, María Juliana, a sus ministras, que se pongan al frente de esta situación: los condenados o detenidos por violencia intrafamiliar y agresiones sexuales no deben salir de sus prisiones.

Estoy segura de que las principales afectadas por esta pandemia y su consecuente cuarentena son todas esas mujeres que, además de la pobreza, la falta de trabajo, las dificultades de atención para sus patologías –como es el caso de complicaciones en el embarazo– tienen que soportar en el hacinamiento esa agresión machista desbordada por el estrés y el encierro. Por favor, primeras damas de toda Colombia, asuman las vocerías por ellas. En particular, hago un llamado a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que ha mostrado un enorme liderazgo en las medidas de prevención contra la pandemia, que estructure una brigada contra estos delitos en el seno de los hogares confinados y que esta medida sea replicada en todo el país.



He escuchado muchas de las charlas del presidente Duque con sus ministros y asesores en televisión –estrategia que aplaudo–, pero lamento decir que poco o nada he oído sobre este tema. Es terrible que en Cartagena un joven asesinara a su esposa, cuñada y suegra en época de encierro, pero si sumamos lo que está pasando a una tras otra, las niñas vulneradas, el terror debe ser tan inmenso como el que sentimos ante la posibilidad de morir por coronavirus.



La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, alertó sobre el aumento de violencia doméstica en esta emergencia mundial. Las cifras en Colombia demuestran que eso está ocurriendo. Solo en Medellín con ocasión de la cuarentena, entre el 19 y el 29 de marzo se recibieron 6.758 llamadas solicitando servicios de atención sicosocial y ayuda humanitaria. Antes de la contingencia actual, el 123 Social recibía un promedio diario de 165 llamadas; en la actualidad recibe 1.089, lo que correspondería a un aumento del 660 %, según informó EL TIEMPO.



Otra gran urgencia: Los servicios de internet deben estar en su mejor momento y hago un llamado a la Superintendencia de Servicios para que tome este asunto por sus riendas. ¿Cómo explican que una empresa tenga sin servicios de triple play a sus usuarios desde antes de la cuarentena y no haya solucionado el problema pese a los múltiples llamados de la comunidad? Pues denuncio, con conocimiento directo de causa, que esto está ocurriendo en un sector rural de Antioquia con Tigo Une, donde se tiene la tecnología de fibra óptica. Es usual el incumplimiento a las visitas para reparaciones del servicio –y eso que hablamos de 40 minutos a Medellín– y en este caso particular los usuarios llevan toda la cuarentena sin internet pese a múltiples quejas y llamados.



Es que desde el año 2006, cuando EPM decidió crear la empresa EPM Telecomunicaciones, bajo la marca UNE y que, después de una serie de cambios y alianzas se convirtió en Tigo-Une, con la participación de una firma privada extranjera, Millicom, esta empresa ha ido en contravía de la calidad y oportunidad del servicio a la que nos tenía acostumbrados EPM, y ni hablar de la serie de cuestionamientos sobre el mal negocio que representó esta fusión para los antioqueños como dueños de la empresa pública más querida por todos. Para muestra un botón: con semejante crisis que afrontamos con el coronavirus y la empresa se da el lujo de dejar aislados a algunos de sus usuarios. ¡Y es en la guerra donde se conocen los generales!



Sonia Gómez Gómez